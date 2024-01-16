Только 5% людей смогут решить эту головоломку? Найдите правильный ответ

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Опубликовано: 16.01.2024 08:04 , Обновлено: 15.01.2024

Для многих математика остается неприятным воспоминанием из школьных времен. Такие задачи могут быть настолько сложными, что даже взрослые рвут на себе волосы. Тем не менее, это неплохой способом провести свободное время. Эту головоломку смогут решить не все. А вы справитесь?

Эта загадка уже давно стала одним из хитов среди математических онлайн-игр. Ваша задача - определить правильный ответ на уравнение 14х14 по схеме, приведенной на картинке.

Вам кажется, что это просто? Лишь немногие смогут определить правильный ответ. Проверьте, насколько быстро вы сможете найти решение. Ответ вы найдете ниже.

Подсказка

Ключ к успеху - правильная формула. Без нее головоломка решить невозможно.

Посмотрите на первые два ответа и подумайте, по какой формуле получен результат уравнения.

Она выглядит так:

ab x ab = (a+b) x (a+b).

Правильный ответ

Если вы успешно рассчитали уравнения по формуле, то уже знаете ответ на гениальную загадку. Если нет, то вот решение.

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Так, если подставить числа в приведенную выше схему, получится:

12 x 12 = (1+2) x (1+2) = 3 x 3 = 9.

13 x 13 = (1+3) x (1+3) = 4 x 4 = 16.

14 x 14 = (1+4) x (1+4) = 5 x 5 = 25.

То есть, правильный ответ — 25 .

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Ранее Телеграф публиковал менее сложную задачку. Однако, ответ на нее не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, поэтому и разделяет взрослых на два лагеря. А у вас получится?

Эту задачу для младшеклассников не могут решить многие взрослые. Какой правильный ответ?