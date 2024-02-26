Только 2% людей справятся с этим заданием без усилий. Найдите на картинке четверки

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Опубликовано: 26.02.2024 17:08 , Обновлено: 26.02.2024

Головоломки на внимательность пользуются неизменной популярностью, и в интернете можно найти их в большом количестве. Они принимают самые разные формы — нередко это поиск несочетаемого элемента. На картинке выше среди букв "А" спрятано несколько четверок. Говорят, только 2% людей быстро справятся с этим заданием.

Зачем решать головоломки? На самом деле, это простой способ развлечься и одновременно потренировать свой ум. Регулярно решая их, вы быстро заметите, как много вещей вы раньше не замечали. В зависимости от уровня сложности на их решение может уйти как несколько секунд, так и несколько дней. Обычно они связаны с поиском различий между двумя графиками или фотографиями, а также поиском спрятанных предметов.

Все, что вам нужно, - это концентрация и внимательный взгляд на изображение. На этот раз ваша задача — найти все спрятанные цифры 4. Сложность в том, что мы пока не скажем вам, сколько их на самом деле.

Кроме того, возьмите секундомер и посмотрите, сколько времени вам понадобится.

Правильный ответ

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На самом деле, на рисунке спрятаны три четверки. Сколько времени вам понадобилось, чтобы найти их все? У лучших на это уходит менее 10 секунд.

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Если у вас не все получилось, не переживайте и помните, что главное — практика делает. Просто регулярно тренируйте свою внимательность, и вы ничего не упустите.

Многие совершают ошибку при решении этой простой задачи. Какое число должно получится?