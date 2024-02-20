Многие совершают ошибку при решении этой простой задачи. Какое число должно получится?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.02.2024 09:54 , Обновлено: 20.02.2024

Математика, известная как "царица наук", часто не давала нам спать по ночам в школьные годы. Как оказалось, даже после того, как мы закончили свои приключения с этим предметом, часть людей пребывает в растерянности. Об этом свидетельствует спор о правильном решении показанной выше задачи.

Маленькие числа, четыре простых операции - казалось бы, в таком случае выдача неверного результата граничит с чудом. К сожалению, оказывается, здесь очень легко ошибиться.

1 + 2 x 3 - 4 + 5 = ?

Каков правильный ответ? Давайте рассмотрим подробнее, как выполнять конкретные действия. В данном случае порядок их выполнения чрезвычайно важен.

Подсказка

Как видите, нам нужно выполнить сложение, умножение и вычитание. Согласно правилам, действующим в математике, умножением мы должны заняться в самом начале

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы его увидеть, нажмите здесь.”]

Если вы начали с умножения, то получили задачу, состоящую только из сложения и вычитания:

1+6-4+5=?

На этом этапе нам ничего не остается, как решить все “слева направо”.

Поэтому правильный ответ - 8.

Если вы не соблюдали правильный порядок действий, то вполне возможно, что в качестве результата мы получили число 10, что, к сожалению, неверно.

[/scryt_b]

Ранее Телеграф предлагал пройти тест на интеллект проваливают многие. 2+2÷2+2×2-2=?

Этот тест на интеллект проваливают многие. А вы сможете быстро разобраться с двойками и получить правильный ответ?