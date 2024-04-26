Только 10% дадут правильный ответ. Какое число изображено на картинке?

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Опубликовано: 26.04.2024 15:10 , Обновлено: 26.04.2024

Какие цифры вы видите на картинке? Сразу можно решить, что ответ очевиден. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Внимательно присмотритесь, ведь правильно ответить на эту головоломку могут только 10% людей. Интересно, а вы входите в их число?

Нередко под такими задачами можно увидеть ожесточенные споры и дискуссии. Одни Интернет-пользователи уверены, что ответ такой, а другие рьяно доказывают, что первые неправы. Если у вас есть несколько минут свободного времени, попробуйте решить эту, казалось бы, вполне очевидную задачу.

На картинке между чёрно-белыми полосами спряталась цифра. Можете ли вы увидеть её? Хотя графика основана на оптической иллюзии, из-за которой может показаться, что круг движется, это обычная фотография. Сосредоточьтесь и укажите, какие цифры видите именно вы.

[scryt_b title=“Чтобы узнать ответ, нажмите здесь”]Чаще всего люди без проблем видят цифры, находящиеся в центре графика, то есть 528. Другие вместо “5” указывают “6”. Более любознательные давали ответ “1528” или “45283”. Всё из-за того, что эти цифры находятся относительно близко к центру — это и делает их более заметными. В случае таких головоломок также есть настройки монитора, которые могут облегчить или усложнить задачу.

В конечном счёте, однако, ответ состоит не из трёх, четырёх или даже пяти цифр, а из семи. Так что же скрыто на картинке? Это число 3452839 . А теперь присмотритесь ещё раз. Увидели?[/scryt_b]

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