Только 1% людей увидит среди полос картинку? Узнайте, относитесь ли вы к их числу

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Опубликовано: 23.10.2024 13:07 , Обновлено: 23.10.2024

Оптические иллюзии - отличное развлечение как для детей, так и для взрослых. Если вы любите этот вид развлечений, отгадайте загадку, опубликованную шоумен Pan buzka c 1,2 млн подписчиков. По его словам, только 1 процент людей сможет дать правильный ответ.

Тема оптических иллюзий завораживает многих людей. Они обманывают наш мозг, ведь то, что мы видим, не совсем то, что есть на самом деле. Если вы любите подобные головоломки, то вам наверняка понравится иллюзия с черно-белыми полосами.

Ее опубликовал Pan buzka шоумен, фокусник и аниматор. Эта головоломка напоминает штрих-код. Однако это не простая картинка с полосками. Немногие способны увидеть нечто большее.

“Только 1 процент людей способен увидеть то, что скрыто на этой картинке. Это нелегко, поэтому постарайтесь расслабить глаза, и, возможно, тогда у вас все получится», - сказал мужчина.

Что же спряталось на картинке?

Если вы пристально смотрите на картинку и не видите ничего, кроме штрих-кода, попробуйте применить трюк, рекомендованный интернет-пользователями. Они советуют слегка повернуть телефон или несколько раз легонько встряхнуть головой, не отрывая взгляда от видео.

В результате вы должны увидеть черную кошку.

Некоторым пользователям TikTok удалось добиться успеха, но они согласились, что это непростая задача.

“Кошка, но в первый раз я подумал, что это лицо из какого-то фильма ужасов”, — написал один из комментаторов.

“Черная кошка. Нужно просто приблизить глаза”, — поделился лайфхаков второй.

“Я едва вижу, но кошка”, — отметил третий.

“Я ничего не вижу”, — признался еще один из пользователей.

А кто-то описал подробно: “Черная кошка, желтые глаза и розовые центры ушей. Фон голубой. Мне кажется, у нее есть воротник или под шеей «белый галстук», то есть мех”.

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