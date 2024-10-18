Этот осенний тест проходят только те, кто не боится вызовов. Найдите уникальную тыкву за 10 секунд

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Опубликовано: 18.10.2024 12:45 , Обновлено: 18.10.2024

Тыквы - неотъемлемая часть осени. Не только в качестве украшения на Хэллоуин или для приготовления блюд на кухне, но и в головоломках. В данном случае это оранжевое растение может "сломать мозг" тем, кто пытается решить эту задачу. Проверьте, сможете ли вы справиться с этим хитрым тестом на внимательность.

Как тренировать внимательность?

Внимательность - это способность замечать детали в окружающей среде, которую может развить каждый. В свою очередь, тренировка внимательности - это процесс, который можно развивать с помощью различных техник и занятий. Вот несколько проверенных способов ее улучшить:

решение головоломок;

игры «найди разницу»;

настольные и компьютерные игры;

ежедневные когнитивные задачи (например, наблюдение за объектами и запоминание деталей).

Регулярная практика таких занятий поможет повысить вашу восприимчивость и способность замечать даже мелкие детали и изменения в окружающей обстановке.

Как разобраться в головоломке с тыквами?

Эта загадка на внимательность с тыквами, безусловно, подходит ко второму способу тренировки этого навыка, поскольку это игра «найди отличия».

На картинке 40 одинаковых тыкв. Ну почти одинаковых, поскольку одна из них отличается небольшой деталью. Они одного и того же размера, но сложность в том, что они повернуты в разные стороны.

Сосредоточьтесь и постарайтесь найти это единственное маленькое отличие. Желательно с секундомером в руках, а в конце засеките время. Получится ли у вас справиться за 10 секунд?

Подсказка

Если у вас получилось - поздравляем! Однако если вам нужен совет, то мы его вам дадим. Сфокусируйте свое внимание на левом нижнем углу картинки и найдите различия в зеленых хвостах тыкв.

Правильный ответ

Ниже вы найдете картинку, на которой мы отметили единственную уникальную тыкву - она отличается от других своим хвостиком.

Ранее Telegraf.news публиковал головоломку с геометрическими фигурами, отличное упражнение для нашего мозга. Узнайте, как разделить эту геометрическую фигуру на четыре одинаковые части, и проверьте, сможете ли вы сделать это менее чем за 10 секунд.

Разделите фигуру на 4 одинаковые части. Лишь избранные способны справиться с этой задачей?