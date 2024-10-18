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Этот осенний тест проходят только те, кто не боится вызовов. Найдите уникальную тыкву за 10 секунд

Этот осенний тест проходят только те, кто не боится вызовов. Найдите уникальную тыкву за 10 секунд
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Тыквы - неотъемлемая часть осени. Не только в качестве украшения на Хэллоуин или для приготовления блюд на кухне, но и в головоломках. В данном случае это оранжевое растение может "сломать мозг" тем, кто пытается решить эту задачу. Проверьте, сможете ли вы справиться с этим хитрым тестом на внимательность.

Как тренировать внимательность?

Внимательность - это способность замечать детали в окружающей среде, которую может развить каждый. В свою очередь, тренировка внимательности - это процесс, который можно развивать с помощью различных техник и занятий. Вот несколько проверенных способов ее улучшить:

  • решение головоломок;
  • игры «найди разницу»;
  • настольные и компьютерные игры;
  • ежедневные когнитивные задачи (например, наблюдение за объектами и запоминание деталей).

Регулярная практика таких занятий поможет повысить вашу восприимчивость и способность замечать даже мелкие детали и изменения в окружающей обстановке.

Как разобраться в головоломке с тыквами?

Эта загадка на внимательность с тыквами, безусловно, подходит ко второму способу тренировки этого навыка, поскольку это игра «найди отличия».

На картинке 40 одинаковых тыкв. Ну почти одинаковых, поскольку одна из них отличается небольшой деталью. Они одного и того же размера, но сложность в том, что они повернуты в разные стороны.

Сосредоточьтесь и постарайтесь найти это единственное маленькое отличие. Желательно с секундомером в руках, а в конце засеките время. Получится ли у вас справиться за 10 секунд?

Подсказка

Если у вас получилось - поздравляем! Однако если вам нужен совет, то мы его вам дадим. Сфокусируйте свое внимание на левом нижнем углу картинки и найдите различия в зеленых хвостах тыкв.

Правильный ответ

Ниже вы найдете картинку, на которой мы отметили единственную уникальную тыкву - она отличается от других своим хвостиком.

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Ранее Telegraf.news публиковал головоломку с геометрическими фигурами, отличное упражнение для нашего мозга. Узнайте, как разделить эту геометрическую фигуру на четыре одинаковые части, и проверьте, сможете ли вы сделать это менее чем за 10 секунд.

Разделите фигуру на 4 одинаковые части. Лишь избранные способны справиться с этой задачей?

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