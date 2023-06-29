Только 1% людей может найти девушку на картинке с розой за 20 секунд. Проверьте себя
В Сети появилась новая оптическая иллюзия, которая заставила пользователей понервничать. Все, что нужно сделать — посмотреть на картинку, где нарисована роза, и найти в лепестках лицо девушки. И лишь люди с «орлиным взглядом» смогут сделать это за 20 секунд. Говорят, таких всего 3%. Проверьте, среди них ли вы. Ответ найдете ниже.
На самом деле иллюзия появилась еще в 1880-м годах и серьезно сбила с толку многих людей.
На иллюстрации — роза с лепестками, стеблем, листьями и бутоном. Но где-то в изображении скрыта загадка, которая просто сливается с ним — лицо девушки.
Сможете ли вы быстро найти ее в цветке?
Если вы решили викторианскую головоломку за 20 секунд или меньше, у вас, по сути, глаза орла.
В случае, если у вас не получилось найти лицо девушки ни за 20 секунд, ни даже за минуту или более, попробуйте сфокусировать взгляд на центре бутона. Возможно, вы сможете заметить что-то подозрительное в этой области.
Отметим, что у головоломки есть большая хитрость. Лицо девушки на самом деле перевернуто. И чтобы его было проще найти, нужно перевернуть и саму картинку.
Только самые зоркие люди могут увидеть номер на картинке. Проверьте, среди них ли вы
Ранее Телеграф опубликовал оптическую иллюзию, которая «ломает» глаза и мозги пользователей. Задача — увидеть на картинке, состоящей из мелких красных и белых точек, определенные цифры.
Только самые зоркие люди могут увидеть номер на картинке. Проверьте, среди них ли вы