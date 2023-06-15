Только самые зоркие люди могут увидеть номер на картинке. Проверьте, среди них ли вы
В Сети появилась новая оптическая иллюзия, которая «ломает» глаза и мозги пользователей. Задача — увидеть на картинке, состоящей из мелких красных и белых точек, определенные цифры. Полное изображение смотрите ниже.
«Тест для глаз» опубликовала в Twitter турецкая преподавательница, музыковед @TheFigen, у которой более 524 тыс. читателей.
«Какой номер вы видите?», — спросила она, показав картинку.
Число, на самом деле, спрятано на виду. Однако вам понадобится терпение и, возможно, увеличительное стекло, чтобы разобраться с этим.
Иллюзию посмотрели более 574 тысяч человек, многие поделились своими ответами. Один из пользователей утверждал, что ответ — 7, другой увидел 69, третий предположил, что 574.
В свою очередь еще один сбитый с толку человек пошутил, что ответ — “мигрень”.
Однако правильный ответ, конечно же, 571.
Если вы этого не видите, попробуйте наклонять экран вперед и назад, чтобы изменить угол наклона изображения. Также вы можете прищурить глаза. Это поможет увидеть, как появится магическое число.
Вот еще одна похожая иллюзия. Какое число вы увидели? Правильный ответ будет ниже: