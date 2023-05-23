Как безопасно отпугнуть котов от грядок и клумб? Белорусским дачникам поможет этот ароматный фрукт

Опубликовано: 23.05.2023 13:50 , Обновлено: 23.05.2023

Даже самым заядлым кошатникам иногда приходится вступать в настоящее противостояние с любимыми питомцами, когда те начинают совершать набеги на любимую клумбу или грядку с луком или морковью. Нашли простой и дешёвый способ отвадить котов от огорода, не причинив при этом вреда ни животным, ни урожаю или цветам на клумбе.

Свежевскопанная или прорыхлённая земля привлекает питомцев своей прохладой (валяясь в пыли, кошки не просто чешутся, а ещё и охлаждаются в жаркую погоду), но хозяевам такое поведение по понятным причинам не нравится. Прогонять с клумбы или грядки кота - не важно, своего или чужого - бесполезно.

Во-первых, напуганный кот почти наверняка переломает ещё больше цветов, удирая от летящего в него тапка. Во-вторых, даже если этот конкретный кот, наученный опытом, больше не станет посягать на вашу клумбу, на его место рано или поздно придёт другой усатый вредитель.

Лучше заранее позаботиться о защите огорода и сада от набегов четвероногих. Никаких ловушек для этого не потребуется - это и негуманно, и опасно, и штрафом грозит за жестокое обращение с животными (согласно статье 16.29 КоАП Беларуси - до 15 базовых величин или 555 рублей сейчас). К счастью, есть простое народное средство, на которое даже не придётся тратить лишних денег.

Так, британское издание Mirror собрало советы опытных садоводов и огордников и самым действенным, по мнению читателей, оказалось использование… апельсиновых корок!

Как пояснили специалисты, кошкам очень не нравится запах цитрусовых, в частности, апельсина. Они стараются его избегать, поэтому, разложив кожуру апельсина под кустами с любимыми цветами или на грядке с луком или томатами, вы сделаете их “запретной территорией” для котов. При этом самим животным запах не причиняет никакого вреда, кроме отпугивающего запаха.

“Мне помогали апельсиновые корки. Кладите их ежедневно. Это сломало привычку моей кошки, и она довольно быстро перестала приходить сюда в туалет”, - поделилась своим опытом одна из пользователей соцсетей.

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