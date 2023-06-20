«Токийский дрифт отдыхает» — В TikTok завирусилось видео с танцующими тракторами в Сморгони

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В TikTok появилось видео с танцующими в Сморгони тракторами «Беларус». За пару дней оно набрало более 800 тыс. просмотров, около 60 тыс. лайков и более 4 тыс. комментариев.

Трактора «выступили» Сморгони на праздновании 520-летия города 17 июня. По словам местных жителей, танцы техники продлились около 10 минут. Но даже минутное видео в TikTok покорило пользователей.

Автор ролика подставил песню «Калинка», но играла ли она на сморгонской площади на самом деле, неизвестно.

На видео — 8 тракторов. Четыре из них — в соломенных шляпах, четыре — в синих венках.

«Молодцы и трактора и трактористы. Четко и красиво», — написал один из пользователей.

«Прямо самой в пляс захотелось!» — прокомментировал второй.

«Так и хочется одного домой забрать!» — отметил третий.

«Хорошо сбацали!», — по-простому отреагировал еще один комментатор.

«Белорусский форсаж», «Токийский дрифт отдыхает» — провели аналогию другие.

«Браво! Ух, какая красота, слов не нахожу!!!!», «Не думала, что трактора умеют танцевать???», «Такое возможно только в Беларуси» — в основном пользователи TikTok оставили только позитивные комментарии.

К слову, белорусские трактора танцуют уже не первый раз. Ранее они, например, выступали на Минском тракторном заводе (МТЗ).

[link href=“https://www.tiktok.com/@finey..?refer=embed” title=“@finey..” target=“blank” rel=“noopener”] @finey.._ [/link] Какие молодцы, как все красиво и синхронно ?. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D1%82%D0%B7?refer=embed” title=“мтз” target=“_blank” rel=“noopener”] #мтз [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81?refer=embed” title=“беларус” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларус [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81?refer=embed” title=“тракторбеларус” target=“_blank” rel=“noopener”] #тракторбеларус [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“минсксейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #минсксейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81?refer=embed” title=“вальс” target=“_blank” rel=“noopener”] #вальс [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD?refer=embed” title=“вальсмашин” target=“_blank” rel=“noopener”] #вальсмашин [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80?refer=embed” title=“трактор” target=“_blank” rel=“noopener”] #трактор [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“тракторист” target=“_blank” rel=“noopener”] #тракторист [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Dj-Stadium-X-Melody-Legend-7142756779808524290?refer=embed” title=”♬ Dj Stadium X Melody Legend - Azay DTM” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Dj Stadium X Melody Legend - Azay DTM [/link]