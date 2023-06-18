В Минске над цветочными клумбами заметили "белорусских колибри". Что за существа?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.06.2023 16:00 , Обновлено: 18.06.2023

Житель Минска снял видео в районе улицы Ангарской, на котором странное существо, похожее по повадкам на тропических птичек, собирало пыльцу с цветков. "Белорусская колибри" - подписал автор свое видео.

На нем видно, как “колибри” так быстро машет крыльями, что их практическ не видно. Благодаря чему существо могло зависать на месте над цветами.

В комментариях к видео белорусы быстро разгадали тайну загадочного существа.

“Я такую на даче видела. Думала глюки ?”, - призналась @Slitari.

Но ей тут же ответили, что на видео попала бабочка.

“У меня на грядках такие постоянно по цветам летают. Красивая бабочка-бражник?”, - прояснила ситуацию @finka905.

“Нашел в прошлом году богомола.Был приятно удивлен,что они у нас в Минске появились”, - поддержал беседу невпопад @Кирилл89961.

На самом деле, бабочки пол названием Бражник вьюнковый не такая уж редкость в Беларуси. Ежегодно эти насекомые мигрируют с юга на север европейского континента, долетая даже до севера Скандинавии и даже до Исландии.

Зависая над цветами, вьюнковые бражники пьют лакомство своим длинным хоботком, прямо как колибри длинными клювами. А вот гусеницы бражников растут на зарослях дикого вьюнка вдоль полей и лугов.