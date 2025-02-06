«То есть это уже не анекдот?» - Предприниматель показал в ТikTok первую ферму с белорусскими креветками

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2025 14:29 , Обновлено: 06.02.2025

В ТikTok появилось видео с белорусской экофермы по разведению креветок. Автор ролика показал, где выращивают настоящих белорусских креветок, а также показал мальков в ожидании ужина. У зрителей возникло немало вопросов.

Из комментариев пользователей стало ясно, что экоферма находится в Брестской области Ляховичского района, в деревне Ольховцы.

Запускаю первую креветочную ферму в Беларуси! Первая линия уже запущена! - написал владелец аккаунта.

В комментариях пользователи не скрывали своего удивления и восхищения тем, что в Беларуси нашлись предприниматели, которые решили заняться разведением креветок. В ассортименте белорусских предприятий и раньше имелись креветки, однако речь шла о производстве из импортного замороженного сырья. Теперь же речь идёт о выращивании собственных креветок.

“То есть белоруские креветки - это уже не анекдот?” - задалась риторическим вопросом одна из зрительниц.

Многих зрителей также взволновал вопрос цены. Некоторые выказали опасения, что стоимость производства такого экзотического продукта сильно повлияет на итоговую цену товара.

“Помидоры дороже заморских фруктов, сколько же будут стоить креветки?”, - поинтересовалась одна из зрительниц.

Автор ролика этот вопрос пока оставил без ответа, однако, другие зрители предположили, что дешевле, чем те, что есть сейчас в ассортименте белорусских магазинов, белорусские креветки не будут.

“А куда в принципе дешевле большие креветки? 19,9 рубля в “Мартине” брал, да, лед имеется, но норм”, - отметил один из комментаторов.

“Ну, имхо, эта тема будет на рестораны минские работать, только если. Ибо сильно сомневаюсь, что большинство белорусов потянет их стоимость. Но, думаю, ребята все рассчитали-посчитали. Пожелаем удачи”, - заметил другой.

Между тем, владелец аккаунта также поделился видео того, как выглядят мальки креветок, ожидающие ужин:

Отметим, что креветки в Беларуси встречаются и в естественной среде. Так, впервые пресноводных “белорусских” креветок в 1982 году завезли из Подмосковья в Белоозёрск Брестской области, на Белое озеро. Речь о восточной речной креветке Macrobrachium nipponense.

[info_b]Виктор Кулеш, профессор кафедры общей биологии и ботаники БГПУ им. М. Танка, который принимал участие в заселении креветками водной системы у Березовской ГРЭС, отметил в интервью onliner.by, что белорусская креветка - это “теплолюбивый вид”, который способен жить только в подогреваемых водоемах.

Летом в каналах водной системы Березовской ГРЭС температура воды доходит до 37 градусов, в самом озере — немного меньше, зимой лед не образуется и температура обычно ниже 7 градусов не опускается. По словам ученого, креветке этого хватает. А вот в обычных замерзающих водоемах она выжить не сможет.[/info_b]

А в этом видео рыбак Сергей Радевич показал, как выглядят белорусские креветки, рассказал легенду о их появлении и для чего их используют белорусские рыбаки:

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что в TikTok появилось видео “белорусских креветок”, которых можно встретить в белорусских водоёмах. Некоторые интернет-пользователи усомнились в происхождении членистоногого на видео. Разобрались, что это было.

«Смотрите, что это?» — Мужчина показал, каких креветок ловит в белорусских водоемах