"Титанический труд" - Артистка минского цирка показала один день на "работе мечты"

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2025 15:20 , Обновлено: 28.07.2025

Воздушная гимнастка Элина Зеленова, которая выступает в составе труппы Белгосцирка в Минске, на днях поделилась видео, в котором показала, как проходит её обычный рабочий день. Некоторые комментаторы назвали её профессию "работой мечты" и вот почему.

Артистка в подробностях описала и показала свой рабочий день, который начинается с гримёрки, где воздушные гимнасты переодеваются в удобную спортивную форму, а затем идут на репетиционный манеж. Там артистка проводит разминку, после чего у неё есть возможность повторить свои старые трюки (девушка выступает в программой на полотнах) в индивидуальном формате, отрепетировать новые элементы, в том числе - с новыми приспособлениями - хулахупами и булавами, а также поработать в паре со своим партнёром.

По окончании репетиции воздушные гимнасты плавно перемещаются с манежа в тренажёрный зал, где выполняют силовые упражнения по типу подтягиваний, а также упражнения на растяжку. По окончании тренировки, судя по видео, артисты всё в той же гримёрке делаю лёгкий перекус, после чего покидают здание Белгосцирка.

Автор ролика не уточнила, сколько времени проводит обычно на рабочем месте, поэтому некоторым зрителям показалось, что рабочий день артистов довольно короток.

“Прикольно, многие люди почти тоже самое успевают после работы”, - заметил один комментатор.

“Не работа, а мечта”, - добавил другой.

Впрочем, большинство отметило, что такие ежедневные тренировки требуют от артистов цирка немалых усилий и терпения, а сама профессия предполагает комбинацию спортивных достижений и творческого начала.

“Это титанический труд, для сильных духом людей!” - с восхищением заметил один из них.

“Цирк - это спорт, искусство, настроение, душевность, а для Вас - это жизнь!!! Там обычных людей нет, такие как Вы - просто неземные!!!!” - похвалил артистку другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в прошлом году короткий ролик, снятый у Белгосцирка на проспекте Независимости в Минске, завирусился в TikTok и за сутки набрал почти 2 млн просмотров. И всё благодаря главному герою видео, который моментально стал новой “грустной звездой интернета”.

«Он хоть в курсе, что стал звездой?» — Ролик с «грустным шмелем» из Минского цирка за сутки набрал почти 2 млн просмотров