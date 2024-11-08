"Тикающая бомба" Европы. В Италии оживает супервулкан, способный вызвать глобальное похолодание. Это как?

Опубликовано: 08.11.2024 08:18 , Обновлено: 07.11.2024

В самом сердце Европы, всего в 20 километрах от шумного города Неаполя, вновь зафиксированы сильные сейсмические толчки, вызывающие все большее беспокойство у жителей и экспертов. И речь идет не об известном вулкане Этна, а о Флегрейских полях (Campi Flegrei), которые называют «итальянским Йеллоустоном» или «тикающей бомбой» Европы.

Эксперты уже давно говорят о том, что супервулкан в Италии начинает просыпаться. Флегрейские поля на вершине достигают 13 километров в диаметре, а под кальдерой находится гигантское озеро жидкой магмы. Тысячи лет назад этот вулкан вызвал одно из самых катастрофических извержений в истории планеты, но сейчас он снова характеризуется высокой активностью уже несколько лет.

[info_b]Кальдера (от исп. caldera — котёл ) — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном.[/info_b]

На Флегрейских полях, расположенных в регионе Кампания, наблюдаются самые сильные сейсмические толчки за последние 40 лет. Ежемесячно здесь происходит до 160 землетрясений, причем некоторые из них достигают магнитуды 4,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущаются даже в отдаленных районах Италии, что свидетельствует о том, что вулкан все больше пробуждается к жизни.

Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) отмечает повышенную сейсмическую активность с 2022 года, что свидетельствует о тревожном росте давления магмы на глубине 3-4 километров под поверхностью.

Campi Flegrei - это не обычный вулкан, а так называемая кальдера, или большой провал земли, диаметром около 13 километров. В его окрестностях находятся Неаполь и город Поццуоли, в котором проживают тысячи людей. Возможное извержение может повлиять на жизнь миллионов людей не только в Италии, но и во всей Европе.

Европа в опасности?

Предыдущее крупное извержение этого супервулкана привело к разрушению экосистем и изменению климата, что могло привести к вымиранию неандертальцев. Тогда в воздух поднялось около 285 кубических километров вулканического материала, осевшего даже на севере Африки и западе Азии. Теперь ученые полагают, что давление магмы и газов может быть достаточно высоким, чтобы извержение имело еще более серьезные последствия, чем доисторический взрыв.

Геологи предупреждают, что трещины в земной коре могут выпустить огромное количество лавы и газов, что, в свою очередь, вызовет брадисейзм - быстрое поднятие и оседание земли. Такое явление может нанести ущерб окружающей инфраструктуре и домам и создать смертельную угрозу для сотен тысяч жителей.

Помимо непосредственных разрушений в районе Неаполя, извержение вызовет облако пепла, которое может заслонить солнце над Европой и повлиять на климат на всем континенте, вызвав глобальное похолодание до 2-4 градусов Цельсия.

Можно ли избежать извержения супервулкана?

Многие эксперты уверяют, что в ближайшие годы извержения может и не произойти. Несмотря на рост сейсмической активности, есть шанс, что супервулкан «затихнет» на годы или даже десятилетия вперед. Однако стоит помнить, что история вулканов знает случаи, когда очевидная стабильность предшествовала извержению - примером может служить вулкан Рабаул в Папуа - Новой Гвинее, который также демонстрировал признаки «успокоения» незадолго до своего извержения в 1994 году.

Итальянские геологические и вулканологические службы ведут интенсивный мониторинг Флегрейских полей, пытаясь предугадать момент возможного извержения и подготовить местное население к возможной эвакуации. В настоящее время рассматриваются различные планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, а жители и туристы информируются о текущем уровне угрозы.

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