Страна Оз существует? Вот что за "желтую кирпичную дорогу" нашли ученые на дне Тихого океана

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Опубликовано: 05.11.2024 10:46 , Обновлено: 05.11.2024

Экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов в 2022 году принесла с собой неожиданное открытие: древнее высохшее озеро, вымощенное чем-то вроде дороги из желтого кирпича, прямо как в сказочной стране Оз. Что это такое на самом деле?

На сцену наткнулось исследовательское судно «Наутилус» во время обследования хребта Лили (Liliʻuokalani) в пределах Национального морского памятника Папаханаумокуакеа ( Papahānaumokuākea Marine National Monument, PMNM).

[info_b]PMNM - одна из крупнейших морских заповедных зон в мире, по площади превосходящая все национальные парки США вместе взятые, а исследовано лишь около 3 процентов ее морского дна.[/info_b]

Исследователи из организации Ocean Exploration Trust расширяют границы этой дикой территории, которая лежит на глубине более 3 000 метров под волнами, и самое замечательное, что за исследованиями может наблюдать любой желающий.

В ролике с записью экспедиции, опубликованном на YouTube в апреле 2022 года, запечатлен момент, когда исследователи, управляющие глубоководным аппаратом, наткнулись на дорогу из страны Оз.

«Это дорога в Атлантиду», - воскликнул по радио один из исследователей.

«Дорога, вымощенная желтым кирпичем?» - возразил другой голос.

«Это странно», - добавил другой член команды.

«Вы что, шутите? Это безумие».

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Дорога, вымощенная жёлтым кирпичом (англ. Yellow brick road) — один из элементов ландшафта сказочной страны Оз. Впервые упоминается в первой книге Л. Ф. Баума из цикла о стране Оз — «Удивительный волшебник из страны Оз».

Она начинается в самом центре восточной части страны Оз, которая называется «Страна Жевунов». Дорога является ориентиром для всех, кто направляется в столицу страны Оз — Изумрудный город, который расположен точно в центре страны. Главная героиня книги Дороти вынуждена поначалу искать дорогу, по которой она сможет попасть к Волшебнику Озу.

Это происходит потому, что ураган, принёсший Дороти из Канзаса, забросил её в страну Оз в удалении от дороги из жёлтого кирпича (в отличие от различных экранизаций, где Дороти попадает сразу к дороге).

Посоветовавшись с Жевунами и Доброй волшебницей Севера, Дороти начинает искать дорогу и из множества дорог, ведущих в разных направлениях, быстро обнаруживает нужную, вымощенную ярко-жёлтым кирпичом.

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Несмотря на то что дно озера, обнаруженного исследователями на вершине подводной горы Нутка, находится под тысячеметровым слоем океана, оно выглядит на удивление сухим.

По радиосвязи команда отмечает, что земля выглядит почти как «запеченная корка», которую можно содрать. На одном крошечном участке вулканическая порода расколота таким образом, что поразительно похожа на кирпичи.

«Уникальные 90-градусные трещины, вероятно, связаны с нагревом и охлаждением в результате многочисленных извержений на этом запеченном краю», - говорится в подписи к видео на YouTube.

На первый взгляд этот эффект легко принять за путь в удивительный новый мир. И в каком-то смысле это не так уж и плохо. Следование по кирпичной дороге - знак того, что мы движемся в правильном направлении и скоро сможем узнать гораздо больше о скрытой геологии Земли.