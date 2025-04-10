"Теперь я могу спать спокойно" - В Национальном оркестре Беларуси показали, зачем на репетициях нужны вилы

🎥 Видео

Опубликовано: 10.04.2025 09:02 , Обновлено: 10.04.2025

Участники Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени И. Жиновича показали, как они используют на своих репетициях нужны вилы и ухват. Видео, выложенное в TikTok-аккаунте музыкального коллектива, стало ответом на самый популярный комментарий к другому их ролику, завирусившемуся на прошлой неделе на видеоплатформе.

Первый ролик “залетел” в TikTok на 3,5 млн просмотров, но бурное обсуждение под видео вызвала вовсе не виртуозно исполненная музыка, а одна неприметная на первый взгляд деталь, подмеченная кем-то из зрителей - притаившиеся в углу репетиционного зала вилы.

“У кого-нибудь есть предположения, зачем вилы в углу?” - задался вопросом интернет-пользователь и оркестр не оставил его без ответа.

В одном из следующих роликов музыкальный коллектив наглядно продемонстрировал, как во время исполнения одной из народных композиций один из музыкантов с помощью этих вил, а ещё ухвата для горшков залихватски отбивает ритм.

“Оооо, круто! Спасибо! Теперь я могу спать спокойно”, - с благодарностью отозвались зрители, признавшись, что “сами бы не додумались” до истинного предназначения этих инструментов.

И, действительно, как рассказывал Telegraf.news, такого варианта не было среди предположений зрителей под оригинальным роликом. Комментаторы, многим из которых пришлось пересмотреть ролик не раз, чтобы понять, о чём вопрос, накидали их немало, как правило - шуточных. Кто-то предположил, что так в репетиционной выглядит WI-FI-роутер или оркестровый камертон, кто-то разглядел в вилах «музыкальный инструмент, например, лиру, на которой «струны натянуть забыли», кто-то предположил, что музыканты просто начали готовиться к предстоящему субботнику.

«Зачем вилы в углу?» — Видео Национального оркестра Беларуси набрало 3,3 млн просмотров. Но у зрителей возникли вопросы