"Теперь в Крупки ехать что ли?" - Бар в районном центре удивил 300 тыс пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 17.08.2025 20:01 , Обновлено: 17.08.2025

Видео с необычным и очень самобытным баром в районном центре Крупки в Минской области набрало за сутки 300 тыс. просмотров десятки тысяч лайков и тысячи комментариев. У него есть ещё одна особенность - он открывается и закрывается, когда захочет хозяин, рассказали везунчики, кому удалось туда попасть.

Зрителей поразил как внешний вид здания, в котором находится питейное заведение, так и внутреннее убранство.

“Видео снято пару дней назад. Единственное, знакомый потом сказал, что точного графика работы бара нет: открывается и закрывается, когда хочет) Но попытать удачу можно!” - рассказала автор ролика.

Множество фонариков, эклектичные украшения, от которых рябит в глазах, не отпугнули зрителей. Впрочем, немного сумбурный дизайн на самом деле вызывает приятные впечатления и, конечно же, удивление.

“Теперь в Крупки ехать что ли?”, - спросила одна из зрителетиц и получила около тысячи лайков.

Ещё один из комментаторов рассказал, что это бар украшал всего один человек вручную. “Я был здесь) антуражное место! Крупки привет Вам!?? классный городок с добрыми людьми”, - написал ещё один.

Многим настолько понравился вид бара, что предложилм снять там “Криминальное чтиво” по-белорусски. А кто-то пошутил, что такой бар сильно удивил именно жителей столицы: “Ого. Минчане в шоке. За МКАДом есть тоже жизнь”.

Нашлись и те, кто своеобразно похвалил весь районный центр: “Крупки - это вообще как отдельная единица в культуре. Лучшая школа, замечательная больница, где буквально нет ничего, но медики делают чудеса, природа, жители. Была там несколько раз и каждый раз удивлялась. Теперь ещё есть повод заехать попытать удачу попасть в бар”.

Кстати, ранее Telegraf.news писал, что в министерстве природы Беларуси сообщили, что фотоловушка в Припятском национальном парке зафиксировала лесного кота. Несмотря на название, это не простой представитель кошачьих, которые никуда не пропадали из Беларуси. Этот вид не видели на территории страны около 100 лет.

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