В Беларуси впервые за 100 лет обнаружили считавшегося вымершим лесного кота - Минприроды

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2025 15:02 , Обновлено: 24.07.2025

В министерстве природы Беларуси сообщили, что фотоловушка в Припятском национальном парке зафиксировала лесного кота. Несмотря на название, это не простой представитель кошачьих, которые никуда не пропадали из Беларуси. Этот вид не видели на территории страны около 100 лет.

Знаменательное событие произошло 16 июня 2025 года. Специалисты, чтобы подтвердить, что на кадрах действительно дикий кот, собираются собрать шерсть животного для генетического анализа. “Для этого они установят фотоловушки и специальные чесальные столбики с привлекающими веществами”, - рассказали в Минприроды.

[inf]Европейский лесной кот — один из самых трудноуловимых хищников семейства кошачьих. Раньше он считался представителем аборигенной фауны Беларуси.

Внешне напоминает домашнюю кошку, но отличается более крупными размерами и массивным телом, а также более коротким, пушистым хвостом с темными кольцами

В XIX веке встречался в Беловежской пуще, Слонимском уезде Гродненской губернии, Минской губернии и был замечен в белорусском Полесье.

В 20-м веке лесной кот считался в Беларуси вымершим (последнее упоминание датируется 1927 годом).

Непосредственным предком лесной и степной кошки, как считается, является вид Felis lunensis Martelli, известный из раннего плейстоцена Италии. Находки их ископаемых останков обнаруживаются в Европе, начиная с предпоследнего межледниковья. [/inf]