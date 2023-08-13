Телескоп "Джеймс Уэбб" показал самую далекую звезду из известных во Вселенной

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Опубликовано: 13.08.2023 10:20 , Обновлено: 13.08.2023

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" смог сделать невероятное фото самой далекой и самой древней звезды во Вселенной — Эарендель. Она примерно в два раза горячее Солнца.

Эарендель находится настолько далеко, что свет от нее, пойманный космическим телескопом “Джеймс Уэбб”, был произведен в первый миллиард лет из 13,8 миллиарда лет истории Вселенной.

Согласно предыдущим расчетам, расстояние звезды от Земли составляло 12,9 млрд световых лет, однако из-за расширения Вселенной и расстояния, которое свет преодолел, чтобы добраться до нас, астрономы теперь считают, что Эарендель находится на расстоянии 28 млрд. световых лет.

[info_b]Отметим, что на фото Эарендель трудно увидеть из-за ее слабого сияния и отдаленного расположения от телескопа. Она выглядит как единственная светящаяся точка, не поддающаяся изменению даже на инфракрасных изображениях с высоким разрешением.[/info_b]

Название звезды Эарендель, впервые обнаруженной космическим телескопом “Хаббл” в 2022 году, происходит от староанглийского термина, обозначающего “утренняя звезда” или “восходящий свет”.

Согласно наблюдениям, полученным в результате открытия телескопом “Уэбб”, чрезвычайно далекая звезда Эарендель — это огромная звезда B-типа, которая в 2 раза горячее Солнца. Кроме того, она обладает в миллион раз большей светимостью.

Звезда, принадлежащая галактике Sunrise Arc, стала видимой только благодаря огромному скоплению галактик WHL0137-08, которое находится в пространстве между Землей и Эарендель и увеличило далекий объект, сделав его видимым.

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