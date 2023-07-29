NASA пообещало запустить бесплатный «космический» онлайн-кинотеатр. Когда?

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Опубликовано: 29.07.2023 12:14 , Обновлено: 29.07.2023

Космическое агентство NASA анонсировало запуск собственного стримингового сервиса. В Сети его уже сравнили с популярной площадкой Netflix, но только «космической».

Своего рода онлайн-кинотеатру дали название NASA+. Его пообещали сделать бесплатным и без рекламы.

На видеосервисе планируют показывать, как вы могли уже догадаться, фильмы о космосе.

«Пользователи получат доступ к прямым репортажам агентства, отмеченным премией “Эмми”, и взглядам на миссии NASA через коллекции оригинальных видеосериалов, включая несколько новых серий», — рассказали в агентстве.

NASA+ решили сделать как в веб-версии, так и в приложение NASA на iOS и Android, а также телеприставках Roku, Apple TV и Fire TV.

«Мы предоставляем космос по запросу и на кончиках ваших пальцев», — сказал Марк Эткинд (Marc Etkind), помощник администратора Управления коммуникаций штаб-квартиры NASA.

Сервис должны запустить летом 2023 года. Однако когда именно — точно неизвестно.

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