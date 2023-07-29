NASA пообещало запустить бесплатный «космический» онлайн-кинотеатр. Когда?
Космическое агентство NASA анонсировало запуск собственного стримингового сервиса. В Сети его уже сравнили с популярной площадкой Netflix, но только «космической».
Своего рода онлайн-кинотеатру дали название NASA+. Его пообещали сделать бесплатным и без рекламы.
На видеосервисе планируют показывать, как вы могли уже догадаться, фильмы о космосе.
«Пользователи получат доступ к прямым репортажам агентства, отмеченным премией “Эмми”, и взглядам на миссии NASA через коллекции оригинальных видеосериалов, включая несколько новых серий», — рассказали в агентстве.
NASA+ решили сделать как в веб-версии, так и в приложение NASA на iOS и Android, а также телеприставках Roku, Apple TV и Fire TV.
«Мы предоставляем космос по запросу и на кончиках ваших пальцев», — сказал Марк Эткинд (Marc Etkind), помощник администратора Управления коммуникаций штаб-квартиры NASA.
Сервис должны запустить летом 2023 года. Однако когда именно — точно неизвестно.
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