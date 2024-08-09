"Там же ж цыбуля!" - Кот-веган рассмешил сотни пользователей TikTok

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Опубликовано: 09.08.2024 15:12 , Обновлено: 09.08.2024

Женщина опубликовала в TikTok видео, на котором её кот за обе щеки уплетает салат из овощей. При этом, его не смутил ни лук, ни огурцы, ни помидоры. Многих пользователей такой питомец-веган рассмешил. Ролик собрал более 5 тыс. лайков и около 600 комментариев.

Хозяйка кота, судя по ее комментариям за кадром, удивилась поведению животного.

“Если честно, Марсик, я пошутила, когда предлагала тебе овощной салат. Там же ж лук, цыбуля там! Помидоры, огурцы… И соевый соус там уже, и яблочный уксус там, и подсолнечное масло, и льняные семечки. Я в шоке, Марсик, с тебя. Вкусно тебе? Вкусно? А я теперь что буду есть?”, — сказала автор ролика.

Пользователи в комментариях также удивились, что кот есть овощи. Многие посмеялись и умилились.

“Мне одной кажется, что он именно лук и выбирает?))))” — отметила одна из женщин в комментариях.

“Кот — гурман.?Чтобы вы понимали?Не мешайте ему пополнению витамин?”, — пошутила другая.

“Скажите пожалуйста, сколько нужно не кормить кота, чтобы кот перешёл на овощи?”, — спросила третья.

“Дааааа, коты уже не те???”, — в шутку отметил еще кто-то.

Были и те, кто оценил именно состав салата: “Прикиньте. Как вы вкусно готовите, что даже коты едят! Завидую?”, “Слушайте, перестаньте перечислять состав, у меня слюни текут ???. Хочу к Марсику присоединиться”.

Ранее Telegraf.news писал, что жительница города Ганцевичи в Брестской области показала в соцсети TikTok видео со своим питомцев — рыжим котом Тимофеем, который покорил зрителей своими необычными кулинарными пристрастиями. Несмотря на свою хищную сущность, любимой едой кота является не мясо или рыба, а… свежие огурцы!

«Пока не увидела, не поверила» — Жительница Ганцевич показала в TikTok «уникального котяру» – любителя огурцов