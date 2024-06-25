"Пока не увидела, не поверила" - Жительница Ганцевич показала в TikTok "уникального котяру" – любителя огурцов

🎥 Видео

Опубликовано: 25.06.2024 16:30 , Обновлено: 25.06.2024

Жительница города Ганцевичи в Брестской области показала в соцсети TikTok видео со своим питомцев - рыжим котом Тимофеем, который покорил зрителей своими необычными кулинарными пристрастиями. Несмотря на свою хищную сущность, любимой едой кота является не мясо или рыба, а... свежие огурцы!

В комментариях зрители тут же окрестили усатого “уникальным котярой”, котом-агрономом и “специалистом по качеству продукции”. Для многих стало откровением, что некоторые домашние хищники не прочь полакомиться свежими овощами.

“Впервые вижу и слышу чтоб коты кушали огурцы???Пока не увидела - не поверила бы”, - написала одна из зрительниц.

Впрочем, другие комментаторы признались, что и их питомцы не отказывают себе в удовольствии погрызть прямо с грядки свежий огурчик, кабачок или сладкий перчик. Некоторые из зрителей выразили обеспокоенность по поводу того, что зимой в отсутствие свежих овощей бедному коту придётся голодать. На что хозяйка кота и видеоблога заверила, что, во-первых, кот прекрасно есть и мясо, и рыбу, а во-вторых - зимой хозяева делятся с ним покупными магазинными овощами и тот ни чуть ими не брезгует.