«Там, где не ступала нога коммунальщика» - Минчанин показал бобровую плотину в городе

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Опубликовано: 31.01.2025 10:19 , Обновлено: 31.01.2025

Житель белорусской столицы выложил в TikTok ролик, на котором показал настоящую плотину, которую соорудили бобры прямо в черте города, на правом притоке Свислочи, реке Лошице в одноименном микрорайоне.

“Не один год ребята работали над этим. Уровень воды поднялся, тут всё притопило и по вечерам жрут то тут, то там”, - рассказал автор видео, продемонстрировав образовавшуюся затоку и свежесточенные бобрами стволы деревьев. Всё это - на фоне столичных многоэтажек.

Комментаторы, как водится в подобных дискуссиях, разделились на два лагеря - тех, кто убеждён, что “бобры никому не мешают” и являются естественной частью экосистемы, тогда как человек, наоборот, в ней “пришлый”, и тех, кто считает, что в городе с грызунами нужно бороться.

“В природе нет ничего лишнего и мешающего. Это мы, люди, мешаем природе функционировать”, - написал один из сторонников первого лагеря.

“Почему коммунальники их оттуда не уберут?” - задался вопросом зритель из второго.

“Там, где не ступала нога коммунальщика, кусты режут бобры”, - с сарказмом заметил другой.

Кстати, упрёк в сторону сотрудников столичного ЖКХ можно считать справедливым лишь отчасти. Работа по борьбе с бобрами в Минске в последние годы ведётся довольно активно. По информации гостелеканала ОНТ, ежегодно минчане оставляют не менее 15 заявок в экстренную службу по номеру “115” о проделках этих грызунов.

Чтобы бороться с ними, работники ЖКХ прошлой осенью даже начали оборачивать стволы деревьев в городских парках специальной металлической сеткой, чтобы бобры на них не покушались, а также организовали регулярный отлов животных. По данным ЖКХ, за последнее время в Минске отловили не менее 100 бобров, которых после изъятия из городской среды вывезли за пределы столицы.

Ранее Telegraf.news рассказа, как мужчина установил на Брестчине фотоловушки, чтобы заснять действия бобров, а те смогли его обхитрить и не попасть в запись камеры. Как именно, мужчина показал на видео в TikTok.

«Хочу это услышать» — Брестчанин пожаловался в TikTok, что его троллят бобры. Белорусы попросили только об одном