"Хочу это услышать" - Брестчанин пожаловался в TikTok, что его троллят бобры. Белорусы попросили только об одном

🎥 Видео

Опубликовано: 11.11.2024 17:16 , Обновлено: 11.11.2024

Белорус установил на Брестчине фотоловушки, чтобы заснять действия бобров, а те смогли его обхитрить и не попасть в запись камеры. Как именно, показал на видео в TikTok. Но на ролике не было "ржача" бобров, который попросили комментаторы.

“Друзья, бобры начали меня просто троллить. Поставил фотоловушку на свежий погрыз, пришли бобры ночью и начали грызть дерево, где у меня фотоловушка. Так что на записи бобров нет, но зато отчетливы слышны звуки чавканья и дикого ржача бобров”, - рассказал автор ролика.

“Бобры скрывают улики”, - пошутил один комментатор.

“Бобры не давали разрешение на съемку”, - задумалась о правах животных другая.

Еще несколько пользователей TikTok попросили видео с “ржачем бобров”: “Я хочу это услышать”.

“Где ржач и чавканье???” - спросил юзер TikTok. Кто-то же посоветовал поставить одну фотоловушку напротив другой, чтобы бобры “не отвертелись”.

“Бобры: “А вот и пиломатериал с камерой. Надо брать. Все в хозяйстве пригодится”, - решил пошутить еще один комментатор.

“Хорошо, ловушку не сперли”, - отметил другой.