"Такой крик, до дрожи жалко" - В Калинковичах лось пытался "поговорить" с людьми

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Опубликовано: 25.05.2024 14:27 , Обновлено: 25.05.2024

В последний месяц белорусские соцсети наполнили видеоролики с изрядно осмелевшими дикими животными, среди которых лоси, олени и медведи. На этот раз крайне смелого лося заметили в частном секторе в Калинковичах. Животное подошло близко к людям и как-будто пыталось с ними поговорить.

Пользователи соцсети удивились смелому поведению лесного обитателя. Некоторые комментаторы предположили, что животное может страдать от бешенства, а кто-то посчитал, что оно нуждается в помощи, и подошло к людям её попросить.

“Сто пудов эта мать и ищет своего дитя, украли видимо на машине…”, - предположил один из комментаторов, но другой не согласился:

“Сто пудов это больной, внимательно смотрите, лось очень худой, шерсть потрёпанная, и слюни бегут”.

“Скорей всего просит помощи у людей. За это время, что снимали лучше попробовали бы вынести ведро воды. Да, соглашусь, страшновато, но он не проявляет агрессии”, - поделился взглядом на ситуацию ещё один пользователь соцсети.

“Ищет кого-то, бедняжка. Такой крик, прямо аж до дрожи жалко”, - написал кто-то в комментариях.

Чем закончилась история доподлинно неизвестно, однако животное, после разговоров предпочло пойти дальше.

Ранее Telegraf.news писал о том, что один из пользователей запечатлел медведицу с тремя медвежатами, гуляющими по полю вдоль трассы в Борисовском районе.

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