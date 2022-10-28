Такое в Минском аэропорту не увидишь. Вот что будет, если на взлетной полосе сразу два самолета

🎥 Видео

Опубликовано: 28.10.2022 14:49 , Обновлено: 28.10.2022

Вы видели, как на одной взлетной полосе находятся сразу два самолета? Мы покажем. В Twitter опубликовали невероятное видео «идеальной синхронизации».

В ролике видно, как два самолета «работают» одновременно. Один — приземляется, другой взлетает. Это захватывающее и одновременно страшное видео.

https://twitter.com/TechAmazing/status/1585762310232018944?t=BfA-KHf4zUweeeHeCJ9glg&s=19

Один из пользователей соцсети представил, что происходит снаружи и внутри самолета.

«Со стороны:

Какая элегантность!

Какая эффективность в использовании ресурсов!

Какой балет технического мастерства! Внутри:

АААААА, МАНУЭЛЬ, НА НАС ПАДАЕТ 747-Й!!!», — пошутил он.

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