Такое в Минском аэропорту не увидишь. Вот что будет, если на взлетной полосе сразу два самолета
Вы видели, как на одной взлетной полосе находятся сразу два самолета? Мы покажем. В Twitter опубликовали невероятное видео «идеальной синхронизации».
В ролике видно, как два самолета «работают» одновременно. Один — приземляется, другой взлетает. Это захватывающее и одновременно страшное видео.
https://twitter.com/TechAmazing/status/1585762310232018944?t=BfA-KHf4zUweeeHeCJ9glg&s=19
Один из пользователей соцсети представил, что происходит снаружи и внутри самолета.
«Со стороны:
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Какая элегантность!
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Какая эффективность в использовании ресурсов!
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Какой балет технического мастерства! Внутри:
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АААААА, МАНУЭЛЬ, НА НАС ПАДАЕТ 747-Й!!!», — пошутил он.
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