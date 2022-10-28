В Сети показали лицо первого человека Адама. Зрители в шоке обнаружили, что он все еще среди нас

<i class="fab fa-instagram mr-1"></i>Соцсети

Опубликовано: 28.10.2022 12:49 , Обновлено: 28.10.2022

В Twittere разлетелся пост о том, что американские ученые показали, как мог выглядеть первый человек, созданный Богом — Адам. Пользователи соцсети были шокированы, узнав в нем известного актера. Но есть нюанс.

«Специалисты из Принстонского университета сконструировали 3D модель лица Адама», — сообщили в официальном твиттер-аккаунте кинотеатра Alamo Drafthouse NYC.

https://twitter.com/AlamoNYC/status/1585689420023332881

«Это же Вин Дизель!» — написал в ответ один из пользователей.

[info_b]Вин Дизель — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель продюсерских компаний One Race Films, Racetrack Records, Tigon Studios. В 2002 году стал обладателем премии канала MTV в номинации «Лучшая экранная команда» за роль Доминика Торетто в фильме «Форсаж».[/info_b]

Твит «Вин-Дизель как первый человек» быстро распространился по Twitter и набрал более 125 000 лайков и 30 000 ретвитов.

Однако СМИ поставили под сомнение факт, что модель сделали именно ученые. Как пишет Variety, в Принстоне нет никаких свидетельств подобного исследовательского проекта.

«Как довольно клинически выразился Twitter в своем описании актуальной темы: “Вин Дизель стал последней знаменитостью, попавшей в тренд мемов, когда кто-то публикует фотографию знаменитости или 3D-отредактированного персонажа для юмористического эффекта», — заявили там.

На это намекнули и в самом аккаунте кинотеатра, написав: «Просто напоминание о том, что мы кинотеатр, а не академический журнал».

Как объяснили в издании, шутка была отсылкой к более раннему вирусному мему, который должен был показать 3D-модель того, как мог бы выглядеть Иосиф, муж Марии, который, как оказалось, является вылитым изображением Андре Великана.

https://twitter.com/ColossusNick/status/1585317916337401858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1585317916337401858%7Ctwgr%5E33fda2169f31f921a8fbe9c91676330e1f328e1d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2022%2Fdigital%2Fnews%2Fvin-diesel-first-human-adam-3d-model-viral-meme-1235416847%2F

В то время как некоторые пользователи были сбиты с толку или сбиты с толку шуткой Вин Дизеля и Адама, другие присоединились к веселью:

https://twitter.com/TiconderogaNo1/status/1585819974773669888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1585846435735478273%7Ctwgr%5E33fda2169f31f921a8fbe9c91676330e1f328e1d%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fvariety.com%2F2022%2Fdigital%2Fnews%2Fvin-diesel-first-human-adam-3d-model-viral-meme-1235416847%2F

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