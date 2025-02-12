"Такое бывает раз в жизни" - Белорус похвастался уловом "мамки" больше 10 кг. Мнения в TikTok разделились

🎥 Видео

Опубликовано: 12.02.2025 15:03 , Обновлено: 12.02.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором похвастался уловом "мамки" в Гродненской области. В частности, рыбак поймал щуку весом больше 10 кг. Некоторые комментаторы возмутились из-за того, что мужчина не отпустил свою добычу назад в воду. Впрочем, были и те, кто стал на сторону рыбака.

На видео он рассказал, что словил щуку 6 февраля на Зельвенском водохранилище в Гродненской области. “Поймал такую “мамку”. Взвешивал ее на водоеме - было 10 [кг] 100 [г]”, - утверждает автор ролика.

“Такое бывает раз в жизни, и то, не у каждого… Наверное”, - добавил рыбак на подписи к видео.

“Никак не нажретесь, такие рыбы должны жить. Сфоткался и отпустил”, - возмутился один комментатор.

“Таких надо отпускать: они дают потомство. Не будет их - не будет ничего. И это факт”, - утверждает другой.

Кто-то поделился альтернативным мнением: “Не понимаю, как можно отпускать то, что в твои руки дается. Молодец. Ешь и корми семью”.

“Я бы посмотрел на вас, сердобольных комментаторов, как бы вы отпускали такую рыбу… Молодец! Поздравляю с трофеем!” - написал еще один пользователь TikTok.

В комментариях автор рассказывал, как разделывал пойманную рыбу, мариновал, а потом съел. “Сегодня уже кушал, замариновал. Лимон, соевый соус, крахмал, специи… Получилась просто бомба”, - похвастался рыбак.

Ранее Telegraf.news писал, что житель Могилева Александр Безручко в декабре поделился фотографиями “рыбы мечты” — судака весом почти 9 кг. По его словам, это может быть рекордом для Беларуси.

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