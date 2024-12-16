Рекорд для Беларуси? Могилевчанин поймал на Днепре судака весом почти 9 кг

📷 Фото

Опубликовано: 16.12.2024 10:50 , Обновлено: 16.12.2024

Житель Могилева Александр Безручко поделился фотографиями "рыбы мечты" - судака весом почти 9 кг. По его словам, это может быть рекордом для Беларуси.

«Рыба мечты! Дело было 2 декабря на Днепре в Могилеве, судак взял утром на поролон. Красавца выловил мой друг. Я считаю, что это может быть рекордом для нашей Беларуси», — передал слова Александра портал Fishingby.

Мужчина заявил, что вес судака составил 8,968 кг. и показал фотографию:

[info_b]

Судак широко распространён в пресных водоёмах Восточной Европы и Азии, обитает в реках бассейнов Балтийского, Чёрного, Азовского морей, Каспия, Аральского моря, а также в озёрах Иссык-Куль и Балхаш и других водоёмах с пресной водой.

Это крупная рыба. По официальным данным, встречаются особи длиной более одного метра и весом до 10—15 кг, а возможно, есть и более крупные экземпляры.

Мясо судака считается диетическим продуктом благодаря низкому содержанию жира. Оно обладает высокой пищевой ценностью: содержание белка превышает 18%. В мясе судака присутствуют все 20 аминокислот, из которых 8 являются незаменимыми (не синтезируются организмом человека), а также множество минералов, необходимых для здоровья (фосфор, калий, йод, молибден, марганец и другие). Судака можно готовить различными способами: варить, запекать, жарить на гриле, готовить уху или заливное, а также припускать и готовить на пару.

[/info_b]

К слову, ранее огромного судака поймал на реке Припять житель Бобруйска Андрей Шевчик. Вес рыбы составил 7,700 кг.

Ранее Telegraf.news писал, что рыбак опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, какого 19-килограммого “монстра” он выловил на “Чижовском море” (водохранилище) в Минске. Свой улов мужчина отпустил.

«Красавчик, спасибо тебе!» — В Минске на «Чижовском море» словили 19-килограммового «монстра»