"Такие милые, когда не снимают скальп" — Фото с медвежатами в яблоках собрало 2,7 млн просмотров

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Опубликовано: 10.07.2024 13:18 , Обновлено: 10.07.2024

Природа, равно как и животный мир, удивительны. Так, в социальной сети Х (бывший Twitter) владельцы тематического аккаунта Amazing Nature опубликовали фотографии десятка бурых медвежат, активно поедающих яблоки. Пост собрал 2,7 миллиона просмотров и около 350 комментариев, которые, в большинстве своём, носили положительный характер.

“Такие милые, когда не снимают скальп”, — прокомментировала снимки одна из пользовательниц бывшего Twitter, а ныне — соцсети Илона Маска под названием Х. Однако в ветке обсуждения нашлись и те, кто не увидел в ситуации ничего хорошего:

“Обычная практика охотников: они выбрасывают фрукты в межсезонье, чтобы животные привыкли ходить в определённое место. Затем садятся на дерево и убивают ничего не подозревающего медведя. Они называют это “охотой”, я называю это убийством. Если вы видите груду яблок, очистите территорию”.

Ранее Telegraf.news писал, что с каждым днём возможности искусственного интеллекта поражают всё больше. Например, с их помощью можно вновь “услышать” голос любимого музыканта, которого нет в живых, или значительно ускорить рабочий процесс. Журналисты Интернет-портала “Киноафиша” решили посмотреть, как бы выглядели герои советских мультфильмов, если бы их снимали не в СССР, а в американской киностудии Disney. Предлагаем это сделать и вам.

Как бы выглядел Чебурашка, если мультик про него сняла Disney. А почтальон Печкин и Карлсон?