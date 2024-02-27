"Так же ощущается" - Музыкант записал, как звучит карта Беларуси. Белорусы оценили

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Опубликовано: 27.02.2024 15:07 , Обновлено: 27.02.2024

Как звучит карта Беларуси? Ответ на этот весьма неожиданный вопрос дал блогер JASIK на своей страничке в TikTok.

В специальной программе молодой человек “нарисовал” нотами контур Беларуси, после чего запустил компьютерную программу, которая и сыграла мелодию по заданным нотам.

Ролик, который уже набрал больше полумиллиона просмотров и тысячи лайков, стал далеко не первым подобным музыкальным экспериментом автора. Раньше аналогичным образом он “сыграл” карту Казахстана, Узбекистана, Украины, Китая, но больше всего просмотров “заработала” карта Японии - её послушали более 6,8 млн человек.

В том, как звучит карта Беларуси, пользователи соцсети услышали “звук из какого-то аниме”, “саундтрек из фан-игры по Undertale”, “музыку в фильмах ужаса, когда начинается побег от чего-то”, “современную классику в стиле Свиридова”.

“Примерно так же Беларусь и ощущается”, - иронично отметил один из зрителей, а другой предложил белорусам “сделать это новым гимном”.

Ранее Телеграф рассказывал, как звучит мелодия, которая напечатана на белорусской банкноте номиналом 50 рублей. Как оказалось, это не случайный набор нот, нарисованный дизайнером купюры для красоты и полноты композиции, а часть настоящего музыкального произведения, причём весьма символичного и знакового для белорусов.

На белорусской 50-рублевке обнаружили ноты. Как звучит мелодия?