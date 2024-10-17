Супермодель Playboy рассказала, почему теперь бездомная и живёт в палатке

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Опубликовано: 17.10.2024 11:10 , Обновлено: 17.10.2024

Бывшая модель Playboy, 41-летняя Луиза Гловер открыла завесу тайны своей жизни. Она рассказала, как прошла путь от блестящих вечеринок с мировыми знаменитостями и роскошного особняка до ночевок в палатке. Что стало причиной таких кардинальных изменений?

Судьба британской красавицы изменилась к худшему в 2010 году, сообщил журнал The Sun.

После мастэктомии (хирургическая операция по удалению молочной железы) Луиза перенесла сердечный приступ, боролась за свою жизнь и провела пять недель в больнице. Сейчас Гловер живет в дешевой палатке на ферме в сельской местности Англии.

По словам Луизы, ситуация плохая, но она не теряет надежды, что это временное явление. Единственное, что ее беспокоит, - это то, что погода с каждым днем становится все холоднее.

«У меня нет семьи, на которую я могла бы опереться. Я стараюсь сохранять оптимизм, но мне нужно поскорее выбраться из этой ситуации, пока не наступила зима», - рассказала женщина.

Гловер начала работать моделью в возрасте 20 лет и быстро завоевала международное внимание. Британские СМИ прозвали ее Кармен Электра, она также позировала для журнала Playboy USA.

«Это было лучшее время в моей жизни, совершенно другой мир», - вспоминает она. Тогда шампанское лилось рекой, и она тусовалась с такими знаменитостями, как Леонардо Ди Каприо, Мэттью Перри и Пэрис Хилтон. В те бурные годы домом Луизы было огромное поместье основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

«Это было сумасшедшее время. Мы устраивали нереальные вечеринки. Помню, однажды мы с девочками разрисовали свои тела и пошли танцевать вокруг Снуп Догга», - вспомнила Луиза о своей юности.

Хотя, по ее словам, в модельном мире к ней относились с уважением и добротой, после перенесенного сердечного приступа в 2010 году Гловер решила завершить модельную карьеру. Вместо этого она решила стать персональным тренером в своей стране.

«Сердечный приступ был для меня как сигнал к пробуждению, я понял, что нужно что-то менять», - рассказала она.

«Я начала тренироваться и переключилась на тренировки для тела и образа жизни. У меня были контракты со многими крупными брендами, и я почувствовал, что снова на подъеме», - объяснила Луиза.

Жизнь пошла под откос, когда стоимость жизни в Англии резко возросла. Предложения о работе сократились, а вместе с ними и доходы.

Гловер заявила, что у нее «слишком много самоуважения», чтобы рассматривать возможность работы стриптизершей на сайтах для взрослых. Поэтому она продолжает искать новых клиентов для персональных тренировок и начала бизнес по выгулу собак.

Сейчас, помимо палатки, у Гловер есть небольшая печка для приготовления пищи и ведро оптимизма, вера в то, что она справится.

«В каком-то смысле мне здесь спокойнее, потому что у меня меньше забот», - заявила она.

«Были действительно особенные моменты. Прошлой ночью я сидела в спальном мешке и смотрела на падающие звезды. Удача вот-вот повернется ко мне лицом», - выразила надежду Луиза.

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