"Это я в первое получение пенсии" — Видео с танцующей на столике бара бабушкой набрало 45 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 11.10.2024 12:46 , Обновлено: 11.10.2024

В TikTok завирусилось видео, как бабушка танцует на столике в баре в популярном турецком курортном городе Мармарис. Ролик за 5 дней набрал 45,7 млн просмотров, 4,5 млн лайков и почти 50 тыс. комментариев.

21-секундное видео, опубликованное вTikTok аккаунтом @chucklebrothersmarmaris1, называется «Girls Just Wanna Have Fun», что в переводе означает: “Девочки просто хотят повеселиться”.

В ролике видно, как одетая в свободное платье в цветочек и удобные черные сандалии, беловолосая женщина двигается под музыку на столике-бочке и размахивает руками в воздухе. Ее подбадривают другие посетители вечеринки.

Один мужчина в комментариях написал: “Даже не шучу, это моя няня”. Другой пользователь TikTok спросил: «Подождите, это действительно ваша няня или это то, что ваша няня могла бы сделать?». На что тот утверждает: «Это моя настоящая няня. Мы никогда не видели, чтобы она так себя вела».

В целом видео, набравшее около 50 тыс. комментариев, явно произвело фурор среди пользователей соцсети: многие отмечали ее смелость и восхваляли ее очевидную любовь к жизни.

“Представьте какая она была в молодости”, — прокомментировал кто-то под записью и собрал 4,4 тыс. лайков.

Другой написал: «Люблю смотреть, как старшее поколение любит свою жизнь».

Еще одна пользовательница пошутила: “Это я в первое получение пенсии где-то на Ибице”. Другая заявила, что это “я когда родятся мои внуки, возле роддома”.

Кто-то еще заявил, что это видео сделало его день: «Я бы покупал ей напитки всю ночь и заплатил за такси до дома!!! Бесплатно, это сделало мой день. Благословите бабулю».

А для других видео стало поводом переехать в Мармарис.

[info_b]Мармарис известен своей оживленной ночной жизнью на Бар-стрит, где расположено множество питейных заведений, клубов под открытым небом и музыкальных площадок.[/info_b]

«Тусовщицы никогда не умирают, им просто нужен толчок к подъему на столы», “Если старость, то только такая”, “Она ещё лет 40 проживёт. Красотка!”, — восхитились многие.

Однако не все люди одобрили происходящее. Например, одна женщина назвала танец няни «постыдным» и заявила: «мне 79, но я бы не стала так позориться на публике».

К слову, в аккаунте есть еще одно видео, но с другой танцующей бабушкой. Оно набрало 1,5 млн просмотров.