Суд в Испании отменил строительство 1200 домов из-за 70 кошек. Это как?

Опубликовано: 24.12.2023 18:24 , Обновлено: 24.12.2023

Административный суд в Аликанте в регионе Валенсия Испании постановил приостановить строительство жилого комплекса на 1220 домов из-за проживающих в этом районе колоний кошек. «Это беспрецедентное решение», — сообщила организация BigAtos.

А тем временем, «Проблема кошек» пока не нашла решения. Проект строительства жилого комплекса в Альтее в провинции Аликанте был одобрен ещё в 2003 году в связи с растущей потребностью в жилье в этом городе. Однако оказалось, что в зоне строительства в шести колониях проживает около 70 кошек, о которых заботятся организации по защите животных и местный совет по защите животных. Они-то и пожаловались в суд на нарушение прав котов.

Все дело в том, что переговоры с властями коммуны по поводу переселения кошек не принес никаких результатов. После чего в конце ноября экскаваторы начали выравнивать территорию под строительство. Машины уничтожили растительность, среди которой кошки жили и кормились.

Реагируя на это, ассоциация BigAtos потребовала немедленно остановить работы. Зарегистрированные кошачьи колонии защищены разделами уголовного кодекса и правилами Валенсийского региона, и их нарушение считается преступлением и жестоким обращением с животными.

Суд постановил временно приостановить строительство в районах, населенных кошками. Несмотря на это, на поле снова появились экскаваторы. В ответ ассоциации животных вызвали Гражданскую гвардии.

Ранее Телеграф сообщил, что зимой наступает самое тяжелое время для кошек, живущих на улице. Именно зимой животным нужен кто-то, кто позаботится о них. К счастью, нет недостатка в людях, которые помогают мурлыкам пережить эти холодные дни. Если вы тоже хотите сделать что-то для бездомных четвероногих, постройте им кошачий домик.

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