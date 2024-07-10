"Стыдно, когда у ваших детей ничего нет" - Российский блогер дядя Яша приехал в Беларусь. Чем и кому помогает?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.07.2024 09:56 , Обновлено: 10.07.2024

В TikTok завирусились видео популярного российского блогера дяди Яши, который сейчас приехал в Беларусь и оказывает помощь нуждающимся семьям и детям. В каких городах уже побывал и чем помог?

“Я помогаю людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и на первом месте это особенные детки. За 7 лет посетили более 15 детских домов и реабилитационных центров. У нас большая команда добрых сердец из разных уголков мира. Это те люди, кто не равнодушен к чужой беде”, - написал Яшар, более известный как дядя Яша в своей визитке.

“Не стыдно попросить помощи. Стыдно, когда у ваших детей нету ничего”, - заявил блогер в презентационном видео, по приезде в Беларусь.

Сейчас он и его команда ездят по стране и помогают нуждающимся по наводкам, которые оставляют белорусы в комментариях.

С конца июня блогер-благотворитель оказал поддержку семьям из нескольких белорусских городов, включая Минск, Жодино, Клецк, Смолевичи, Логойск, Червень и не только. А также навестил пациентов в онкоцентре в Боровлянах и помог животным.

Чаще всего дядя Яга и его команда оказывают материальную поддержку и помогает с покупкой еды и вещей первой необходимости для мам, попавших в тяжёлое материальное положение либо столкнувшихся с тяжёлыми диагнозами своих детей.

Часто блогер радует детей игрушками и даже вызывает слёзы радости, исполняя мечты некоторых малышей. Так, например, произошло с одной девочкой, которой дядя Яша купил велосипед.

Средства но помощь нуждающимся блогер и его команда собирают с помощью благотворительных сборов и донатов.

Благотворитель, совместно со своей командой старается избегать мошенников и отзываться на просьбы только действительно нуждающихся людей, хотя иногда случается, кто-то не верит в то, что он занимается благотворительностью и делает “проверки”. Недавно дядю Яшу решила проверить и одна из белорусок.

“Мы приехали за 70 километров, у каждого из нас своя семья, но мы оставили свои проблемы, чтобы помочь вашим. А девушка написала, что решила просто проверить отвечу я или не отвечу. Чтобы повадно не было, не занимайтесь ерундой, пожалуйста. Мы приезжаем к тем, кому реально нужна помощь”, - сказал блогер в одном из видеороликов.

Многие белорусы уже написали сотни комментариев, рассказывая о проблемах нуждающихся семей и рассылая наводки в разные города. Те, к кому благотворители приехали и помогли, оставляют под видео слова благодарности. Обратиться за помощью можно, написав в личные сообщения либо оставив комментарий под видео.

Ранее Telegrag.news писал о том, что представитель строящегося центра по спасению животных “Мечта” позвал неравнодушных белорусов помочь с облагораживанием и ремонтом будущего центра под Молодечно.

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