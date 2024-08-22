"Страшно красиво" — Белорусы поделились видео многочисленных молний в Минске

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Опубликовано: 22.08.2024 10:17 , Обновлено: 22.08.2024

Накануне вечером в столице прогремели многочисленные раскаты грома и молний. Одним белорусам повезло застать всё это дома, а другим, судя по фото и видео, приходилось надеяться на чудо и ждать транспорта, чтобы добраться домой. Так или иначе, явление это хоть и опасное, зато красивое. Предлагаем посмотреть, как вчера его запечатлели минчане.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненском областном управлении МЧС показали кадры пожара, который произошёл на территории лидского предприятия “Лакокраска”. На его тушение у спасателей ушло почти три часа, а на ликвидации ЧП задействовали 12 пожарных расчётов.

Виновата молния? В МЧС показали как 12 экипажей тушили ночной пожар на складе лидской «Лакокраски»