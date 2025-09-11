Стоит ли указывать человеку на расстегнутую ширинку? Вот что говорит специалист по этикету

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Опубликовано: 11.09.2025 10:33 , Обновлено: 11.09.2025

Среди неудач, которые могут произойти в общественном месте, расстегнутая ширинка, пожалуй, является одной из самых неловких. Это неудобная ситуация и для свидетелей. Следует ли сообщить такому человеку, чтобы он поправил брюки? Или лучше тактично сделать вид, что мы ничего не заметили? Специалист по этикету дала четкий ответ.

Александра Пакула из Польши специализируется на этикете и обучает основам правильного поведения. Она регулярно делится своим опытом и советами в интернете о том, как вести себя элегантно и изысканно в различных ситуациях. Теперь она дала советы о том, что делать, если вы видите, что у кого-то расстёгнута молния.

Она начала своё видео с рассказа о том моменте, когда поняла, что во время всего мероприятия у нее были расстёгнуты брюки. «Кто-нибудь это видел? Не знаю», — призналась она. Этот случай вдохновил её на запись ролика.

“Я подумала, что если кто-то это видел, то я развею его сомнения, а заодно и ваши, а именно: следует ли в такой ситуации обращать внимание человека на то, что у него расстегнута ширинка, — сказала Александра Пакула.

По ее словам, ответ очень прост и краток: обращать.

“Это уместно и даже необходимо, но только в том случае, если человек сможет исправить этот недостаток в течение минуты или двух. То есть расстегнутая ширинка, помада на зубах или остатки еды — мы деликатно сообщаем об этом человеку, чтобы он мог исправить ситуацию”, — считает специалист.

Эксперт отметила, что иначе мы поступаем, например, в случае пятна на рубашке. Его не так легко удалить, поэтому нужно вести себя так, как будто все в порядке.

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