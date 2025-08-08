Стоит ли мыть волосы холодной водой? Трихолог объяснил, не станет ли голове хуже

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Опубликовано: 08.08.2025 13:20 , Обновлено: 08.08.2025

Мытьё головы холодной водой — новый тренд в уходе за волосами в западных странах. Для белорусов же этот вопрос становится актуальным, когда плая отключают горячую воду Но действительно ли это хорошая идея? Это, безусловно, способ бодро проснуться по утрам и даже немного сэкономить на счетах. Однако, когда дело касается пользы для волос, всё сложнее. Трихолог объяснила, стоит ли это делать.

По словам польского трихолога Мартина Побута, у этого метода есть определённые преимущества, о которых не все знают. Однако в некоторых случаях он может принести больше вреда, чем пользы.

Преимущества мытья волос холодной водой

Во-первых, он отметил, что холодная вода помогает закрыть кутикулы волос, что может уменьшить их склонность к пушению. Закрытые кутикулы создают гладкую поверхность, что помогает контролировать форму волос.

Также, как утверждает эксперт, мытье волос холодной водой стимулирует кровообращение в коже головы. Улучшение кровоснабжения кожи головы способствует более быстрому росту волос и улучшению их состояния.

А еще он рассказал, что холодная вода эффективно запечатывает кутикулы волос, делая их более блестящими и гладкими. Закрытые кутикулы отражают больше света, придавая волосам здоровый блеск.

Недостатки мытья волос холодной водой

Самый очевидный минус — это то, что мытье головы холодной водой может быть некомфортным, особенно при невысоких уличных температурах. Это может быть особенно проблематично для тех, кто чувствителен к холоду.

Эксперт также подчеркнул, что прохладная вода может быть менее эффективна в удалении повседневных загрязнений, таких как жир и кожный жир. Это может привести к жирности кожи головы.

Кроме того, Побута сообщил, что некоторые дермокосметические средства для кожи головы действуют лучше при контакте с теплой водой, что может ограничить эффективность процедур с использованием холодной воды.

Что же делать?

Он посоветовал использовать тёплую воду для мытья волос, чтобы эффективно удалить загрязнения и кожный жир. А после мытья ополоснуть волосы холодной водой, чтобы закрыть кутикулы. Это должно сделать волосы более блестящими, гладкими и облегчить их расчёсывание.

Важно понимать, что у каждого человека свой тип кожи головы и волос, поэтому их реакция на температуру воды может быть разной. Поэтому нужно адаптировать уход за волосами к своим индивидуальным потребностям.

Ранее Telegraf.news писал, можно ли мыть волосы хозяйственным мылом. Вообще оно потому так и называется, что применять его следует именно в хозяйственных целях. Но когда-то давно только такое моющее средство и существовало. И мылили им не только рубахи да платья, но и себя любимых. До сих пор ходят легенды: «Моя прабабушка мылась хозяйственным мылом, без всякой сегодняшней «химии», и при этом была красавицей». Так все же, можно или не желательно мыться хозяйственным мылом?

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?