Минчане в соцсетях показали последствия обрушившейся на город непогоды: «Стена ливня, грозы, крупный град»

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Опубликовано: 10.07.2025 18:34 , Обновлено: 12.08.2025

Стена ливня, грозы, крупный град, шквалы. Так описывают минчане непогоду, которая обрушилась на столицу вечером четверга, 11 июля. Социальные сети начали заполняться кадрами с затопленными улицами, застрявшим транспортом и последствиями ветра.

Ряд фотографий и видео последствий бури собрал погодный телеграм-канал «Метеовайб». Автор канала отметил, что вблизи Логойска наблюдалась «торнадоопасная классическая суперячейка с сильной электроактивностью».

Вскоре о последствиях стихии официально отчитались и в МЧС.

По оперативным данным спасателей, в Минске были зафиксированы подтопления в Центральном, Советском и Партизанском районах, а также остановки движения общественного транспорта. Кроме того, как минимум в трёх районах столицы — Заводском, Центральном и Московском — упало по меньшей мере шесть деревьев.

Ещё больше фото и видео можно увидеть в городских пабликах.