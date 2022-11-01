Forbes назвал самую высокооплачиваемую мертвую знаменитость

Опубликовано: 01.11.2022 09:12 , Обновлено: 01.11.2022

Журнал Forbes 31 октября опубликовал рейтинг из имен 13 мировых звезд, которых уже нет в живых, но их наследие принесло наибольшие доходы за год — с 1 ноября 2021 года по 30 октября 2022 года.

Так, согласно данным Forbes, самой высокооплачиваемой мертвой знаменитостью в 2021 году стал автор «Властелина колец», британский писатель Джон Толкин. Он умер 1973 году. Однако за год «заработал» 500 млн долларов.

[info_b]Речь идет о прибыли, полученной от продаж, прослушиваний на стриминговых платформах, заключения лицензионных сделок.[/info_b]

Вторую строчку рейтинга занял американский баскетболист Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе в 2020 году. За год сумма «заработка» составила 400 млн долларов.

Третьем поставили британского музыканта и актера Дэвид Боуи. Его состояние за год выросла на 250 млн долларов.

Кроме того, в пятерку самых богатых умерших знаменитостей вошли музыканты Элвис Пресли и Джеймс Браун — 110 и 100 млн долларов соответственно.

Ранее Телеграф писал, что американский миллиардер, бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым гражданином США по версии Forbes. Всего в список попали 400 человек.

Состояние Маска на начало сентября оценили в 251 млрд долларов. На нем значатся акции Tesla, SpaceX, стартапа по строительству туннелей Boring Company и еще трех компаний.

Forbes назвал Маска самым богатым американцем в 2022 году