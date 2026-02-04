Стадо зубров пришло к домам агрогородка на Гомельщине

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Опубликовано: 04.02.2026 08:42 , Обновлено: 04.02.2026

Жители агрогородка Озераны Житковичского района Гомельщины на днях могли наблюдать удивительную картины: на поле аккурат за их огородами расположилось целое стадо пущанских зубров. Местным жителям выпал шанс сделать шикарные кадры, поскольку лесные гости вели себя абсолютно безмятежно и спокойно, но специалисты всё равно посоветовали им держать от зверей подальше.

Как видно по фото, которые выложили в Telegram-канале Гомельского облисполкома, на поле, примыкающем к участкам местных жителей, мирно расположились больше двух десятков зубров.









Как пояснил заместитель генерального директора по научно-исследовательской работе Национального парка «Припятский» Андрей Беспалый, место для отдыха стадо выбрало не случайно. Там работники нацпарка не в первый раз устраивают подкормочную площадку для гостей из леса. Для них специально оборудуют кормушки, подкармливая их овсом и плющеной кукурузой, а также сеном, морковкой и солью.

По словам специалистов, такие своеобразные “столовые” для зубров позволяют не только поддержать зверей в зимний “голодно-холодный” период, сохранив их численность, но и свести к минимуму возможный ущерб сельхозугодиям.

Напомним, недавно одинокий зубр появился в деревне Могилевской области под Осиповичами. По наблюдениям местных жителей, зверь заинтересовался уличными фонарями, успел “лениво” полежать перед одним из домов, а потом ретировался в лес.

Откуда пришел в деревню под Осиповичами «ленивый» зубр? В Минприроды восстановили маршрут