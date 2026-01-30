Откуда пришел в деревню под Осиповичами "ленивый" зубр? В Минприроды восстановили маршрут

Опубликовано: 30.01.2026 09:54 , Обновлено: 30.01.2026

В Министерстве природы Беларуси отреагировали на появление в деревне Могилевской области под Осиповичами зубра, который интересовался уличными фонарями, успел "лениво" полежать перед одним из домов, а потом исчез в темноте.

В деревне Слобода, да и по всей Беларуси, его появление вызвало определенный ажиотаж. Не каждый день ожидаешь встретить рядом с домом мощного гиганта.

Тем не менее местные жители даже пытались покормить животное, впрочем, зубр не сильно заинтересовался морковкой и хлебом.

По словам председателя Свислочского сельисполкома Алексея Третьякова, зубр отбился от большого стада, которое курсирует по лесам и полям в районе деревни Вязовница. На самом деле этот зубр уже две недели ходит вдоль трассы из Минска в Бобруйск.

В Минприроды (Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды) попросили вести себя вблизи зубров осторожно. Несмотря на внешне миролюбивый норов, они все же дикие животные.