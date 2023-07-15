"Срочно все в лес?!" - Белорусы поделились видео и фото грибных рекордов в середине июля
Грибная лихорадка в Беларуси набирает обороты. Если в засушливом июне многие потеряли надежду, то, кажется, июль позволил белорусам отыграться на походах в лес. Но не всем. Так где в середине июля растут небывалые грибы? Заодно расскажем, где собирать можно, а где грозит штраф.
Пока ситуация выглядит так, что для одних белорусов густо, то для других - пусто. Но и последние не отчаиваются, а ходят, ходят, ходят в лес в надежде на удачу.
Вот один из счастливчиков поделился в ТикТоке просто невероятной добычей. На вопрос, так а где же тот собрал столько - скромно написал “В Беларуси”. Да, ещё остались и такие грибники, боятся, что в лесу грибов на всех не хватит.
[link href=“https://www.tiktok.com/@alex_panchuk?refer=embed” title=“@alex_panchuk” target=“_blank” rel=“noopener”] @alex_panchuk [/link] Невероятно много грибов! Такого давно небыло. Грибы 2023 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1?refer=embed” title=“гриб” target=“_blank” rel=“noopener”] #гриб [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“грибочки” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибочки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B8?refer=embed” title=“гриби” target=“_blank” rel=“noopener”] #гриби [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“сборгрибов” target=“_blank” rel=“noopener”] #сборгрибов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“грибнаяохота” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибнаяохота [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“погрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #погрибы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7255633288518191877?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Александр Панчук” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Александр Панчук [/link]
Другая любительница собирать грибы похвалилась урожаем. Но так и не сказала, где нашла (в тегах к видео мв заметили у нее Речицу) :
[link href=“https://www.tiktok.com/@lyudmilashield?refer=embed” title=“@lyudmilashield” target=“_blank” rel=“noopener”] @lyudmilashield [/link] Решили сьездить просто так в лес, даже не мечтали о таком урожае ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1?refer=embed” title=“гриб” target=“_blank” rel=“noopener”] #гриб [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“грибочки” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибочки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“грибок” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“собралигрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #собралигрибы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“собралигрибов” target=“_blank” rel=“noopener”] #собралигрибов [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“лесгрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #лесгрибы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%F0%9F%A4%AA%F0%9F%A4%AA%F0%9F%A4%A3%F0%9F%94%A5%F0%9F%92%96?refer=embed” title=“лесгрибы?????” target=“_blank” rel=“noopener”] #лесгрибы????? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9?refer=embed” title=“урожай” target=“_blank” rel=“noopener”] #урожай [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/14%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F?refer=embed” title=“14июля” target=“_blank” rel=“noopener”] #14июля [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%3F?refer=embed” title=“чтоснимиделать?” target=“_blank” rel=“noopener”] #чтоснимиделать? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82?refer=embed” title=“нуженсовет” target=“_blank” rel=“noopener”] #нуженсовет [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9?refer=embed” title=“собралиурожай” target=“blank” rel=“noopener”] #собралиурожай [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE?refer=embed” title=“круто” target=“blank” rel=“noopener”] #круто [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0?refer=embed” title=“речица” target=“blank” rel=“noopener”] #речица [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“грибники” target=“blank” rel=“noopener”] #грибники [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC?refer=embed” title=“каквам” target=“blank” rel=“noopener”] #каквам [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5?refer=embed” title=“каквамтакое” target=“blank” rel=“noopener”] #каквамтакое [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%3F%3F?refer=embed” title=“каквам??” target=“blank” rel=“noopener”] #каквам?? [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF?refer=embed” title=“когдахочувтоп” target=“blank” rel=“noopener”] #когдахочувтоп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“рекомендации” target=“blank” rel=“noopener”] #рекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“р_е_к_о_м_и_н_д_а_ц_и_и” target=“_blank” rel=“noopener”] #р_е_к_о_м_и_н_д_а_ц_и_и [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“хочуврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“хочуврекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF?refer=embed” title=“хочувтоп” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочувтоп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“хочувреки” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочувреки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B?refer=embed” title=“хочувтренды” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочувтренды [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9?refer=embed” title=“белый” target=“_blank” rel=“noopener”] #белый [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B?refer=embed” title=“белыегрибы” target=“_blank” rel=“noopener”] #белыегрибы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“грибыбеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыбеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“грибыбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“грибыбелые” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыбелые [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C2023?refer=embed” title=“грибыбеларусь2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыбеларусь2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC?refer=embed” title=“грибысобираем” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибысобираем [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7253332445285911302?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - metiska” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - metiska [/link]
Так где пошли грибы в Беларуси?
Судя по сообщениям на форумах и в соцсетях, сейчас грибы есть по всей Беларуси. Но вот с их количеством и качеством большие проблемы. Их мало, а среди них - большинство червивых. Попадаются маслята, боровики и подосиновики, кое-где в лесу можно встретить редкие подберёзовики (бабочки).
Впрочем, наиболее массовые грибы заметили пока, по некоторым данным, на Юго-Востоке Беларуси . А уникальным пока можно считать Мозырский район. Грибник по имени Владимир просто поразил всех своей чуть ли не ежедневной добычей белых. Благо под Мозырем в июне, в отличие от всей Беларуси, дождей выпало достаточно
[Telegram_widget url=“https://t.me/grybybelarus/587”]
В Жлобинском районе районе собирают вот таких красавцев:
[Telegram_widget url=“https://t.me/grybybelarus/612”]
В Лидском - таких:
[Telegram_widget url=“https://t.me/grybybelarus/624?single”]
Ну и где-то в белорусских лесах есть и такие:
[link href=“https://www.tiktok.com/@igravkalimara0?refer=embed” title=“@igravkalimara0” target=“_blank” rel=“noopener”] @igravkalimara0 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%E2%9D%A4%EF%B8%8F?refer=embed” title=“рекомендации❤️” target=“_blank” rel=“noopener”] #рекомендации❤️ [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“хочуврекомендации” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврекомендации [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“хочуврек” target=“_blank” rel=“noopener”] #хочуврек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“грибочки” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибочки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7255356639245683458?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - ?Dima?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - ?Dima? [/link]
Что с запретами на походы в лес?
На вечер 14 июля 2023 года по всей Беларуси, за исключением одного “зелёного” района, были введены ограничения на посещение леса (оранжевый цвет). Есть и полные запреты (красный).
[info_b]Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов. Чтобы узнать, надо идти на сайт местного лесхоза илм позвонить туда.[/info_b]
Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета и ограничения?
Посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня);
Если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).
[info_b]Что еще нельзя делать в лесу и какой за это грозит штраф, вы можете почитать здесь.[/info_b]