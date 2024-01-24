Справятся только настоящие гении? Составьте число 6 из трех спичек

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.01.2024 11:07 , Обновлено: 24.01.2024

Попробуйте потренировать свой мозг с помощью нового теста на IQ. Вам нужно создать число 6, используя только три спички. Перемещать их можно неограниченное число раз, однако на самом деле все намного проще.

Эту головоломку опубликовала компания InfernoIntel. Она оказалась довольно сложной даже для опытных любителей подобных заданий.

Если вы уверены в своих силах, то можете даже установить для себя временной лимит на выполнение задания. Например, попробуйте придумать решение за 30 секунд.

[info_b]Отметим, что такие головоломки показывают вашу способность логически мыслить, а также помогают сохранить остроту ума.[/info_b]

Правильный ответ на эту головоломку вы можете увидеть ниже.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь.”]

Как видите, решение лежало “на поверхности” — из трех спичек может получится римская цифра 6. Если вы не справились, возможно, вы искали более сложное решение.

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Ранее Телеграф публиковал простейшую задачу, которая, однако, поставила в тупик многих людей. Посмотрите на картинку и подумайте, какое число должно получится в итоге.

Эта простейшая задача поставила в тупик многих. А у вас получится ответить правильно?