"Спасибо я боюсь теперь ездить" - В ТикТоке появилось видео искр в минском метро. Подписчики оценили реакцию пассажиров
Пользователь TikTok поделился видеосъёмкой происшествия в минском метро, из-за которого в вагоне случилось задымление и были вызваны подразделения МЧС.
По информации пресс-службы Минского метрополитена, инцидент произошел 30 марта в 9: 35. Движение составов по Московской линии метро было остановлено из-за случившегося задымления. Один из пользователей, находившихся в этот момент в вагоне, снял произошедшее на видео. За два дня этот ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 700 комментариев.
“Спасибо я боюсь теперь ездить на метро”, — написала одна пользовательница соцсети.
“А если бы там был человек?”, — выказали опасение многие комментаторы.
Многие удивились хладнокровному спокойствию белоруса сидящего поблизости с искрившимся местом. После неожиданной вспышки мужчина даже не шелохнулся.
“Можно мне такую уверенность по жизни, как у парня сидящего”, — написала одна из пользовательниц соцсети.
“У парня нервная система ? я бы уже пол шлифовала от испуга”, — высказалась ещё одна девушка в комментариях.
Как позднее сообщило МЧС, причиной искр и задымления стало “зажатие тормозных колодок”. Движение метро возобновили менее чем через 30 минут.
Ранее Telegraf.news сообщал о том, что подразделения МЧС утром 30 марта выехали по сообщению о задымлении в минском метро на перегоне между станциями Октябрьская и площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
МЧС сообщило о задымлении в минском метро и эвакуации людей. Что известно?