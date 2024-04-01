"Спасибо я боюсь теперь ездить" - В ТикТоке появилось видео искр в минском метро. Подписчики оценили реакцию пассажиров

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Опубликовано: 01.04.2024 14:44 , Обновлено: 01.04.2024

Пользователь TikTok поделился видеосъёмкой происшествия в минском метро, из-за которого в вагоне случилось задымление и были вызваны подразделения МЧС.

По информации пресс-службы Минского метрополитена, инцидент произошел 30 марта в 9: 35. Движение составов по Московской линии метро было остановлено из-за случившегося задымления. Один из пользователей, находившихся в этот момент в вагоне, снял произошедшее на видео. За два дня этот ролик собрал более миллиона просмотров и свыше 700 комментариев.

“Спасибо я боюсь теперь ездить на метро”, — написала одна пользовательница соцсети.

“А если бы там был человек?”, — выказали опасение многие комментаторы.

Многие удивились хладнокровному спокойствию белоруса сидящего поблизости с искрившимся местом. После неожиданной вспышки мужчина даже не шелохнулся.

“Можно мне такую уверенность по жизни, как у парня сидящего”, — написала одна из пользовательниц соцсети.

“У парня нервная система ? я бы уже пол шлифовала от испуга”, — высказалась ещё одна девушка в комментариях.

Как позднее сообщило МЧС, причиной искр и задымления стало “зажатие тормозных колодок”. Движение метро возобновили менее чем через 30 минут.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что подразделения МЧС утром 30 марта выехали по сообщению о задымлении в минском метро на перегоне между станциями Октябрьская и площади Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС сообщило о задымлении в минском метро и эвакуации людей. Что известно?