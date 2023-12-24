Спасатели показали, как тянули провалившегося лося из озера под Миорами

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Опубликовано: 24.12.2023 18:40 , Обновлено: 24.12.2023

В МЧС сообщили, что 24 декабря в 13:15 спасателям позвонили с просьбой помочь лось, который провалился под лёд на озере Сумовка возле деревни Яново. Сотрудники МЧС поехали спасать животное.

Выбившийся из сил лось оказался не у берега, а в 40 метрах от него и самостоятельно выбраться не мог. “Очевидцы сообщили, что на лёд животное загнали охотничьи собаки. Лёд на озере совсем тонкий, особенно ближе к центру, вот и не выдержал животное”, - сообщили в МЧС.

Для того, чтобы вытянуть животное из ледяной воды, спасатели прорубили во льду дорожку и извлекли лося. “Животное не пострадало, после перенесенного стресса, выйдя на берег, он немного отдышался и убежал в лес”, - рассказали в МЧС.

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