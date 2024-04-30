Собака слишком часто и пристально смотрит вам в глаза? Вот, что она хочет этим сказать

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.04.2024 17:23 , Обновлено: 30.04.2024

Часто ли ваш питомец кладёт на вас лапу? А пристально смотрит в глаза? Таким образом животное всегда хочет сказать что-то важное и существенное. Иногда это и вовсе может свидетельствовать о болезни или недомогании, поэтому крайне важно уметь определять, что же он пытается донести.

Собаки общаются с человеком при помощи различных жестов. Один из самых распространённых состоит в том, что ваш питомец кладёт на вас лапу. Если при этом пёс пристально смотрит глубоко в глаза, значит, он хочет играть.

К слову, это довольно-таки типичное поведение. Однако если животное делает это довольно навязчиво, а через некоторое время и вовсе начинает чесаться, значит, у питомца возникла какая-то неудовлетворенная потребность. Вероятно, он хочет прогуляться или голоден. Эксперты советуют не игнорировать такое поведение.

Если собака кладёт на вас лапу и при этом кажется довольно-таки напряжённой, таким образом она говорит: что-то случилось. Обратите внимание на то, куда направлены глаза питомца — так он указывает на место происшествия. Если животное повторяет этот жест слишком часто и вы заметили, что у него ухудшился аппетит, значит, он плохо себя чувствует. В такой ситуации лучше записаться к ветеринару.

При этом хозяевам нужно помнить: когда питомец протягивает лапу, это, прежде всего, говорит о любви и привязанности к человеку. Собаки — преданные существа, а потому постоянно ищут контакта. И это естественно.

Ранее Telegraf.news писал, что кошки — загадочные и удивительные создания, которые могут вызывать у нас множество вопросов о своём поведении. Например, некоторые из них время от времени облизывают ступни и пальцы ног своего хозяина. Это может показаться странным или даже неприятным, однако на самом деле у питомцев есть особая причина.

Почему кошка лижет ваши ноги? Узнали, что она пытается сказать