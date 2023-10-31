Почему кошка лижет ваши ноги? Узнали, что она пытается сказать

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Опубликовано: 31.10.2023 12:26 , Обновлено: 31.10.2023

Кошки — загадочные и удивительные создания, которые могут вызывать у нас множество вопросов о своем поведении. Например, некоторые из них время от времени облизывают ступни и пальцы ног своего хозяина. Это может показаться странным или даже неприятным, однако на самом деле у питомцев есть особая причина.

Оказывается, кошкам язык нужен не только в практических целях, таких как расчесывание своей шерсти, “захватывание” воды при питье и регулировка тепла своего тела (животные распределяют по нему охлаждающую слюну).

Кроме этого с помощью языка мурлыки укрепляют социальные связи — не только с представителями своего вида, но и со своим хозяином. Язык — важный инструмент общения, и информация, которую мурлыка хочет передать с помощью этого органа, позволяет лучше понять ее сложную природу.

Так зачем же наши питомцы иногда лижут ступни и пальцы на ногах?

Привязанность

Во-первых, ими движут сильные обонятельные стимулы. Кошки обладают гораздо более чувствительным обонянием, чем люди. Благодаря наличию 200 млн. обонятельных рецепторов они прекрасно распознают знакомые предметы, в том числе и своего человека.

Как раз на ногах находится огромное количество выходов потовых желез, что делает запах там более интенсивным. Мурлыка легко находит эти раздражители, которые ассоциируются у него с чем-то приятным — то есть с хозяином, к которому он сильно привязан, пишет портал Koty.pl.

“Моя территория”

Во-вторых, у кошек сильно развит территориальный инстинкт. Вылизывание ног человека — это еще один способ обозначить свою территорию и “собственность”. Вылизывая кожу, они оставляют на ней слюну, которой сигнализируют другим кошкам, что помеченная вещь принадлежит именно ему.

Ноги удобно расположены на уровне носа животного, что позволяет ему легко воспринимать оставленную там информацию.

Чистка

В-третьих, кошки инстинктивно уделяют большое внимание уходу за собой. Большую часть дня они проводят, интенсивно вылизывая шерсть — свою или своих кошачьих компаньонов. Бывает и так, что животное уделяет особое внимание заботе о своем хозяине, вылизывая тому “шерсть”, руки и даже ноги.

Требование

В-четвертых, вылизывая ноги, кошки хотят что-то сообщить. Возможно, это способ обратить внимание на пустую миску, потребность в большем внимании и ласке со стороны ухаживающего за ними питомца или стимул для совместных игр.

“Привет”

В-пятых, это жест приветствия. Как часто с вами случалось, что, приходя домой, мурлыка сосредотачивается именно на ваших ногах? Кошка трется о них или даже ложится на них, что можно расценить как более “мягкий” вариант вылизывания ног.

Как отучить кошку вылизывать ноги?

Таким образом вылизывание ног - это нормальное поведение кошки. Чаще всего это не является тревожным сигналом, но если вам кажется, что это не совсем обычная манера поведения вашего питомца, стоит присмотреться к нему повнимательнее и выяснить, не подает ли он каких-либо других тревожных сигналов.

А если вы не хотите, чтобы ваше животное лизал вам ноги, попробуйте использовать эфирное масло или безопасный лосьон с сильным запахом, который не вызовет у кошки приятных ассоциаций.

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