Сможете найти 3 чемодана за 30 секунд? Эта необычайно сложная головоломка проверит ваше зрение

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Опубликовано: 18.06.2024 15:53 , Обновлено: 18.06.2024

В суете рабочий будней, как и в любой ежедневной рутине, очень полезно время от времени переключаться на решение иных задач. Эта, на первый взгляд простая визуальная головоломка проверит ваше зрение и, возможно, заставит напрячься мозг. Сможете ли вы найти три сломанных чемодана на картинке? Наверняка, рано или поздно сможете. А как насчёт того, чтобы вычислить их за 30 секунд? Вот это действительно по силам только единицам.

Эта непростая задача имеет дополнительный уровень сложности: ограничение по времени в 30 секунд. Подготовьте секундомер и приготовьтесь сосредоточить свои зрение на поиске трёх объектов.

Вот изображение трёх чемоданов, которые вам нужно отыскать. Внимательно посмотрите на них и обратите внимание на разницу между этими случаями и остальными на изображении.

Теперь испытайте себя и посмотрите, сможете ли вы решить эту сложную оптическую задачу.

На первый взгляд определить отличающиеся чемоданы непросто. Вы наверняка легко найдёте первый из них. Тот, на котором отсутствуют полосы. Поскольку с остальными чемоданами дела могут обстоять сложнее, вы можете воспользоваться подсказкой.

Вот несколько подсказок

Чтобы найти чемодан с отсутствующим колесом, попробуйте обратить взгляд на правую нижнюю часть изображения.

Не можете разыскать чемодан без колёс? Попробуйте посмотреть на половину головоломки, чуть левее центра.

Ответ

Все еще сложно? Что ж, теперь вы можете взглянуть на ответ и проверить, насколько близко вы подошли к тому, чтобы найти их все.

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Если вдруг вы почувствовали азарт и желание потренировать глаза ещё, то как насчет еще одной головоломки, которую ранее публиковал Telegraf.news?

Только люди с орлиными глазами смогут решить эту головоломку. Справитесь менее чем за 30 секунд?