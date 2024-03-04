Очередной пример поставил пользователей в тупик. Как решить эту головоломку?

Опубликовано: 04.03.2024 16:36 , Обновлено: 04.03.2024

Как насчет того, чтобы встряхнуть свой мозг? У нас для вас очередная задача, не дающая покоя интернет-пользователям. Попробуйте и вы ее решить.

Начинаем решать

Классическая ошибка всех, кто решил это пример неверно — неправильный порядок действий. Рекомендуем не спешить и подумать как следует. Хотя, возможно, вы хорошо помните школьную математику и справитесь за минуту?

[inf]Итак, 10:2(1+2)=? Для надёжности лучше взять ручку и листок.[/inf]

Правильный ответ Если вы еще не растеряли элементарные познания в математике, то в ответе у вас должно получиться 15 . Как же так вышло? Давайте разбираться. Для начала следует упростить действие и привести его к виду: "10:2x3=?" . Стало понятнее? Умножаем: 5х3=15 . Возможно решение этого примера не составило для вас труда? Тогда можете попробовать вовлечь в эту игру и своих близких. Интересно, смогут ли они справиться за минуту?

Ранее Телеграф предлагал решить ещё один, неочевидный для всех пример. Готовы попробовать свои силы на этот раз?

У людей получается два разных ответа на эту легкую задачку. Какой единственный правильный?